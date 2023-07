Il protocollo su Strampelli al ministero dell’Agricoltura. Sinibaldi: «Restituita dignità a un grande italiano»

RIETI - Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, insieme agli assessori alla cultura e all'urbanistica e all'identità locale, Letizia Rosati e Giovanni Rositani, ha partecipato oggi all'evento dedicato a Strampelli che si è tenuto presso il Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste alla presenza dei ministri Francesco Lollobrigida e Gennaro Sangiuliano e del deputato reatino Paolo Trancassini.

«È una giornata emozionante per ogni reatino che vede nella figura di Nazareno Strampelli, oltre ad un personaggio che ha dato lustro all'Italia e che ha fornito un contributo fondamentale al mondo scientifico, un simbolo storico della Città. Per troppi anni, per vari motivi, la figura di Strampelli era stata messa da parte e, con essa, era stato lasciato in abbandono il centro di ricerca di Rieti. Oggi scriviamo un piccolo pezzo di storia, non soltanto di Rieti ma dell'intera Nazione, avviando un percorso di riscoperta e restituzione della dignità dovuta ad un grande uomo.

Grazie ai Ministri Lollobrigida e Sangiuliano, avviamo un percorso che, in attesa del recupero del patrimonio immobiliare, consentirà di salvare e valorizzare l'intera collezione. A questo seguirà il ragionamento, già avviato con l'Università della Tuscia, per restituire alla Città di Rieti e alla stazione sperimentale la sua originale vocazione di studio e ricerca. Parallelamente, la rinnovata attenzione istituzionale, a partire da quella del Governo, su quello che a pieno titolo è ricordato come "l'uomo del grano" consentirà di restituire a Strampelli la centralità che merita nel Pantheon dei grandi italiani nel mondo. Si tratta del primo fondamentale passo di un lavoro di cui tutti i cittadini reatini hanno diritto di sentirsi orgogliosi».