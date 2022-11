Domenica 6 Novembre 2022, 00:10

RIETI - Il ministro torna al paese. Un fine settimana nel Cicolano per Gennaro Sangiuliano, nuovo ministro della Cultura designato dal governo capeggiato dalla premier Giorgia Meloni. Sangiuliano, già direttore del Tg2, aveva comprato casa da poco più di anno fa a San Martino di Petrella Salto, patria del tartufo e piccolo borgo abitato da meno di cento abitanti. La scelta dell’acquisto di un’abitazione al centro storico della frazione pare non sia stata mossa da alcun legame familiare, ma solo dal vivo consiglio di amici comuni.

La scelta. «Si è innamorato di questi posti ed ha deciso di scegliere il nostro territorio per la sua casa di campagna, e già questa è una bella notizia - dice il sindaco di Petrella Salto, Gaetano Micaloni - ora sarà un orgoglio ancora maggiore averlo tra noi in veste di ministro della Cultura: ci auguriamo naturalmente che questo legame porti maggior appel e beneficio alle nostre zone». E non è mancato, da parte del primo cittadino, un messaggio di congratulazioni a Sangiuliano al momento della prestigiosa nomina: «Mi ha risposto, è stato molto gentile».

Il buen retiro. Nella mattinata di ieri, il ministro non ha mancato di tornare nel suo buen retiro del Cicolano, e dai palazzi romani è arrivato nella tranquillità di San Martino. «Eravamo molto fieri già prima del nostro nuovo compaesano, direttore di un’importante rete televisiva nazionale», dice Sandro, residente nella frazione. «Io abito all’inizio del centro storico, la casa del ministro Sangiuliano è invece un po’ più su, proprio nel mezzo: una bella casa ristrutturata con giardino dove probabilmente si rilasserà molto anche in vista dei suoi nuovi importanti impegni». Sandro racconta di aver incontrato precedentemente Gennaro Sangiuliano e di essersi fermato per qualche minuto a scambiare due chiacchiere: «È una persona molto alla mano, cordiale e socievole seppur riservato. Quando abbiamo saputo della nomina siamo stati tutti molto orgogliosi. Vorremmo festeggiarlo in qualche semplice modo, chissà che la prossima volta che torna qui non ci scappi un brindisi».

I vip in provincia. Intanto, sono sempre di più i personaggi noti che scelgono la provincia reatina per le loro residenze di campagna. Se Carlo Verdone è ormai di casa a Cantalupo in Sabina, anche il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi ha dichiarato di rilassarsi nella sua casa in Sabina e di andare ghiotto della crostata con la marmellata prodotta con le visciole dell’albero del suo giardino. Ma sono “di casa” nelle campagne del Reatino anche Dacia Maraini, i direttori d’orchestra Peppe Vessichio e Leonardo De Amicis, il conduttore televisivo Tiberio Timperi, Raoul Bova e la sua famiglia e il manager televisivo Lucio Presta con la moglie Paola Perego, coppia amante della bicicletta che non è raro incontrare sulla ciclabile che circonda la città.

E adesso, nel carniere dei tanti vip che scelgono di rigenerarsi nel verde della nostra provincia si aggiunge anche un ministro. Non male, per rinvigorire la bassa e atavica autostima che ci caratterizza.