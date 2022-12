Mercoledì 28 Dicembre 2022, 00:10

RIETI - Visita privata, da parte del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a Petrella Salto, nel Cicolano. Il ministro è giunto nella mattinata dello scorso venerdì mattina nella frazione di San Martino di Petrella Salto, località che ospita da circa un anno la sua casa di campagna.

La giornata. Sangiuliano è stato accolto dalle autorità locali, in capo il sindaco del Comune reatino, Gaetano Micaloni, intervenuto insieme alla sua giunta comunale. «È stata una bella giornata - spiega il primo cittadino di Petrella Salto. - Tra l’altro ho notato che il ministro, prima dell’incarico, aveva già stretto un ottimo rapporto di amicizia e confidenza con i cittadini del luogo: tutto questo non può che farmi piacere».

L'itinerario. Dopo una visita nelle strade della frazione di San Martino, il ministro Sangiuliano ha visitato il centro storico di Petrella Salto, con la chiesa della Santissima Maria Annunziata, che custodisce affreschi del 1200 e del 1400, nonché una preziosa “Pietà” e un fonte battesimale di grande pregio. Da qui, la visita guidata è proseguita anche nella chiesa di Sant’Andrea, con il suo tabernacolo ligneo del quattordicesimo secolo e una preziosa tela del Manenti, e tappa finale al cinquecentesco Palazzo Maoli.

I presenti parlano di una visita informale e conoscitiva, molto riservata e quasi confidenziale. «Prosegue la volontà del ministro a favore del suo impegno per il territorio - aggiunge il sindaco Micaloni. - Il ministro è rimasto piacevolmente stupito dalle tante opere d’arte che non conosceva e vorrebbe contribuire al consolidamento e alla messa in sicurezza della chiesa di San Martino, nonché alla valorizzazione del Cicolano: anche di questo, non possiamo che esserne felici».

Al termine della visita guidata, un breve pranzo presso un agriturismo del territorio a base di prodotti tipici della zona, insieme ai rappresentanti delle istituzioni. Quindi, il ministro si è spostato verso altri impegni.