Al Rosatelli Mind the Gap: aziende alla ricerca di talenti

RIETI - Venerdì 27 gennaio l’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti accoglie un evento inserito nel progetto Mind the Gap, Talenti a lavoro, che punta ad avvicinare scuola e mondo del lavoro attraverso una serie di incontri di orientamento in uscita con ex studenti, visite presso aziende del territorio, preparazione ai test di lingua inglese per l’accesso agli Its, che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro e ancora poco conosciuti dalla popolazione studentesca.

L’incontro, in programma dalle 10 alle 12 nell’Aula Magna di viale Fassini, sarà moderato dalle docenti Gabriella Gallo ed Alessandra Giovannelli.

Dopo il saluto del Dirigente scolastico Beatrice Tempesta, la parola passerà alle aziende presenti: Polimeri Terni di Cittaducale, con Veronica Fontana, Business Development Manager, Enel Energia con Elena Santoprete (referente delle sedi di Rieti e Viterbo) e Raffaele Tossini responsabile UT di Rieti, ITS Biotecnologie Piemonte di Colleretto Giacosa (Ivrea) con la referente dell’orientamento Valeria Romana e l’ex studente del Rosatelli Raffaele Rivani, oggi sui banchi dell’ITS Biotecnologie Piemonte, scuola di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permette di conseguire il titolo di tecnico superiore.

Ci saranno inoltre le aziende Agic Cloud di Roma con Federico Maestà (Microsoft Senior Cloud Architect - Team Leader Infra), Merendels Srl di Rieti con il fondatore e general manager Elio Mungo e Riccardo Racos, ex studente dell’Istituto Rosatelli e oggi stagista alla Merendels srl.

Interveranno anche gli ex studenti Marco Fattori, oggi ricercatore presso l’Università di Eindhoven nel gruppo Mixed-Signal and Microelectronics e cofondatore della startup MicroAlign (https:/microalign.nl/) e Leonardo Pitorri, oggi Operatore macchine CNC presso Emmepi srl – costruzioni meccaniche.

L'evento è aperto agli studenti delle classi quinte degli indirizzi Chimica Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, Meccatronica, Meccatronica ed Energia ossia gli indirizzi di studio che formano i profili professionali che potrebbero interessare le imprese partecipanti.