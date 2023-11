Eccellenze del Nordest. Così è possibile individuare le aziende che vanno meglio

La ricerca è stata elaborata in base all'estrazione dei bilanci delle società presenti nella base dati Aida - Bureau Van Dijk il 17 ottobre 2023 e l'analisi considera in media circa il 60% delle imprese di ogni provincia. Sono state elaborate tre tipologie di analisi per ogni provincia: 1) le classifiche delle società in base al miglior punteggio dell'Indice Sintetico di Performance elaborato dai commercialisti del Triveneto; 2) le classifiche delle società in base al fatturato; 3) un'analisi dell'economia del territorio in base all'andamento dei principali indicatori di bilancio ed organizzata nei principali comparti.



INDICE SINTETICO

DI PERFORMANCE

L'Indice Sintetico di Performance (I.S.P.), che rappresenta una misura sintetica delle performance delle imprese, è finalizzato ad individuare le società di capitali con le migliori condizioni patrimoniali, finanziarie e reddituali nell'arco degli ultimi 5 esercizi.

Per poter descrivere le prestazioni di un'azienda attraverso un unico valore numerico, gli indicatori di bilancio vengono considerati in termini relativi. Ogni singolo indicatore, per ogni singolo anno, assume valore pari a 1.000 per l'azienda con l'indicatore migliore, 0 per la peggiore.

Una volta resi omogenei gli indicatori, è necessario determinare un peso da assegnare a ciascuno di essi. I pesi sono stati determinati in base all'opinione di oltre 900 commercialisti delle 13 province del Triveneto, raccolta attraverso un questionario. La rilevanza degli indicatori di bilancio è stata sintetizzata in termini percentuali applicando una delle tecniche statistiche utilizzate dai ricercatori del Joint Research Center della Commissione EU per la costruzione di indicatori sintetici.



GLI INDICATORI

CON I RELATIVI PESI:

a) Economico-Reddituali (peso 43,11%):

1- ROE (27,27%)

2- EBITDA/VENDITE (35,60%)

3- ROI (23,86%)

4- Variazione del Fatturato (13,27%)

b) Patrimoniale-Finanziari (peso 56,89%):

1- LEVERAGE (31,62%)

2- D/E (27,03%)

3- Variazione dell'attivo immobilizzato (15,83%)

4- PFN/EBITDA (25,52%)



Per premiare l'andamento nel tempo della società, anziché la performance in un singolo anno, sono stati considerati i dati di bilancio degli ultimi 5 esercizi. I bilanci considerati sono quelli civilistici, pertanto nelle classifiche possono essere presenti società che appartengono allo stesso gruppo. Sono stati, inoltre, pesati maggiormente gli indicatori relativi agli anni più prossimi all'analisi. I pesi assegnati ai vari anni sono: 2022 (33%), 2021 (27%), 2020 (20%), 2019 (13%), 2018 (7%).



Oggetto dell'analisi sono le società attive con sede legale nelle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza per il Veneto; Bolzano e Trento per il Trentino Alto Adige; Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine per il Friuli-Venezia Giulia; con ricavi superiori ad 1 milione di euro e con tutti i dati di bilancio degli ultimi 3 esercizi disponibili al 17/10/2023, nella banca dati AIDA di Bureau Van Dijk.



Il campione considerato si compone di 14.295 società, suddivise ed analizzate in 3 distinti gruppi, in base ai parametri europei (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione UE) e in 16 comparti, in base al codice ATECO dichiarati dalle società. Si rileva che in alcuni casi il codice dichiarato non corrisponde all'attività effettivamente svolta, ed in mancanza di ulteriori informazioni non è stata apportata alcuna correzione.

Il progetto è frutto della collaborazione tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, con il commercialista trevigiano Francesco Ballarin coordinatore per i commercialisti del Triveneto e il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia; ha curato gli aspetti statistico-matematici Roberto Casarin, professore di econometria e direttore del centro di ricerca Venice Centre in Economic and Risk Analytics for Public Policies (VERA) dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Hanno collaborato i professori Mario Volpe e Giancarlo Corò del dipartimento di Economia. L'analisi e l'elaborazione dei dati è stata effettuata da Michele Brun per l'ODCEC di Treviso e da Fausto Corradin ricercatore del centro VERA. Allo sviluppo dell'analisi territoriale per le singole province, hanno collaborato i commercialisti: Federica Lucchetta e Tommaso Fornaini di Treviso; Luigi Bortoli, Francesca Mazzavillani, Mary Munaro e Lisa Selmin di Venezia; Federica Monti e Stefania Malacarne di Belluno; Marco Ciabattoni di Padova, Monica Nale di Rovigo, Jessica Fabbro di Pordenone e Raffaella Ferrai di Trento.



Roberto Casarin

Francesco Ballarin

Fausto Corradin

