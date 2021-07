Mike Brown guida la Nigeria al successo sugli Usa: il coach è il padre dell'ex Npc Elijah

Lunedì 12 Luglio 2021, 12:52

RIETI - Come tutti gli amanti del basket sanno la Nigeria ha recentemente battuto 90-87 in amichevole la nazionale Usa. Si è trattato della terza sconfitta in amichevole della storia, la prima fu a opera dell’Italia nel 2004 prima delle Olimpiadi di Atene.

Ma tutto questo cosa c’entra con Rieti? Il motivo è che l’allenatore degli africani è Mike Brown, padre dell’ex Npc Elijah, che per la cronaca quest’anno ha giocato in A2 spagnola a Oviedo (28 gare, 13.6 punti di media e un buon 38.8% da 3).

Ben altra carriera quella del padre - da non confondere con l’omonimo ex giocatore visto in Italia a Desio, Fortitudo Bologna e Reggio Calabria – il quale ha allenato Lebron James a Cleveland, Kobe Bryant ai Lakers, in precedenza è stato assistente a Washington, San Antonio, Indiana e attualmente lo è ai Golden State Warriors di Steph Curry.

Insomma coach Brown non è l’ultimo arrivato e ha trasformato la Nigeria, in precedenza sempre guidata da allenatori non all’altezza, tanto che l’ultima volta, nel 2012, i tatticamente indisciplinati africani avevano perso contro gli Usa 156-73.

Oggi però le cose sono cambiate, grazie anche a Brown, la Nigeria schiera ben 8 giocatori Nba assai ben gestiti tatticamente e che, attenzione, saranno nel girone dell’Italia a Tokyo. Però Mannion & C. sanno il fatto loro come anche il coach “Meo” Sacchetti. E poi si può sempre sperare che un paio di nigeriani infilino una prestazione sullo stile dell’ancora immaturo Elijah Brown visto a Rieti.