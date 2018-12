© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nuova allerta meteo sul Lazio, incluso il Reatino, per la giornata di giovedì 20 dicembre. «Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati su tutte le zone di allerta, dalle prime ore di domani, giovedì 20 dicembre e per le successive 12 ore». Così in una nota la Protezione civile della Regione Lazio. «La Sala Operativa Regionale ha diffuso l'allertamento del Sistema di Protezione CivileRegionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza - è spiegato ancora - Si ricorda,infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile allequali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto».