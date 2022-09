Metanizzazione Piana. Casciani: «Bene conclusione lavori. Adesso si risolvano le atre criticità di questo territorio»

RIETI - «La conclusione dei lavori della metanizzazione della Piana reatina è una ottima notizia, che finalmente giunge al termine di un iter decennale». Lo dice Alvise Casciani, presidente del Comitato Piana Reatina.



«Finalmente i cittadini di questa area - dichiara Casciani - grazie a una rete di 26 chilometri hanno ottenuto un servizio che da tempo aspettavano. Ma ora non si può pensare che questo territorio abbia risolto tutte le sue criticità. La metanizzazione è soltanto il primo passo importante , il primo dei servizi che l’amministrazione comunale ha realizzato tra quelli richiesti più volte dal comitato».





«Per essere considerata una zona come le altre - incalza il presidente del Comitato - nella Piana reatina dovrà essere realizzata in tempi brevi una rete fognaria a tutela dell'ambiente, che ad oggi è totalmente assente. Non solo dovrà essere raggiunta capillarmente dal trasporto pubblico, nonché avere una illuminazione pubblica che dia sicurezza in prossimità delle abitazione ed agli automobilisti a rischio incidenti per il continuo attraversamento dei cinghiali lungo le strade».



«Il comitato continuerà il suo lavoro con l’onestà intellettuale che lo ha sempre contraddistinto e che, al di là delle maggioranze che si sono alternate al governo della città, lo ha spinto con la stessa determinazione a chiedere servizi pubblici per i cittadini residenti nella piana reatina».



«Il Comitato - conclude Casciani - ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante opera. Sollecita l'Amministrazione Comunale a farsi carico delle criticità ancora irrisolte che si trascinano ormai da decenni. La Piana Reatina ha aspettato troppo, ora non può più aspettare».