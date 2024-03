Matteo Santucci brilla al Sestriere: un oro e un argento ai Giochi nazionali invernali Special Olympic

RIETI - Ancora una medaglia pregiata, stavolta d’argento. Matteo Santucci (Polisportiva Noi con Voi Rieti) brilla anche nello slalom dei giochi nazionali invernali Special Olympics di Sestriere e dopo l’oro dell’altro ieri nel gigante si conferma un talento degli sci sfiorando un altro successo nella categoria M5. Sempre fluido e in anticipo sulle porte, più forte delle avversità, della poca visibilità e delle asperità del tracciato. Due eccllenti gare per il neolaureato in Scienze della Montagna.

