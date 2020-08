Rieti, a Poggio Mirteto la Masterclass di perfezionamento tenuta dalla soprano Cristina Piperno. Foto

RIETI - Musica d’autore a Poggio Mirteto nelle magiche atmosfere della duecentesca Chiesa di San Paolo che ha aperto le sue porte ad un concerto lirico tenuto dai ragazzi che per una settimana hanno preso parte nella prestigiosa location “Casa Rinaldi” di San Valentino, alla Masterclass di perfezionamento tenuta dalla Soprano, Cristina Piperno.



Si trattava del concerto finale, l’epilogo dopo una settimana di lezioni di altissimo profilo e perfezionamento , con l’esibizione conclusiva alla quale hanno preso parte i Soprani: Costanza Fontana, Sofya Yuneeva, Galina Ovchinnikova, Elisaveta Smirnova, Isabel Lombana Marino, Chiara Marani, i Tenori paolo Pignatelli, Edoardo Ferrari, il Basso Ivan Caminiti. Al piano c’era il maestro Mirco Roverelli, pianoforte nell'orchestra di Santa Cecilia a Roma.

I ragazzi hanno cantato brani del grande repertorio lirico che vanno dal Flauto magico di Mozart passando per il Barbiere di Siviglia di Rossini, la Traviata e l’Otello di Verdi, la Turandot di Puccini fino ad arrivare a Bellini, Gershwin con Porgy e Bess.



L’assessore e l’impegno a ripetere l’evento

«Esperienza unica per i ragazzi arrivati da diversi angoli del mondo e che sono stati ospiti in Sabina, ed enorme il privilegio che ci è stato concesso nel poter ospitare un evento di tale caratura- ha detto al termine della manifestazione l’assessore alla Cultura del Comune mirtense, Cristina Rinaldi- un evento che è assolutamente da ripetere e se possibile ampliare nella partecipazione in quella realtà, come è Poggio Mirteto, che per tradizione e storia è da sempre fulcro e cuore pulsante della musica in Sabina e nel resto d’Italia».



L’evento è stato organizzato dal Comune di Poggio Mirteto in collaborazione con la Confraternita dell'Orazione e Morte.

