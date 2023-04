Terni celebra il mito di Maria Callas con due appuntamenti il 21 e 22 aprile per il centenario della nascita della Divina

TERNI Il mito di Maria Callas in due atti. In occasione del centenario dalla nascita del più grande soprano di tutti i tempi, Terni ospita due appuntamenti, il 21 e 22 aprile, che raccontano storia, arte e amori della diva la cui notorietà ha travalicato i confini del mondo della musica, per diventare un'icona del Novecento. Gli eventi, con il patrocinio del Comune di Terni, sono sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, promossi dall'associazione Amici della Lirica di Terni e prodotti da Cieli Vibranti in collaborazione e con l'organizzazione di AgorArt Eventi.

La conferenza

Tu sei come una pietra preziosa. Vita, amori e musica di Maria Callas, in calendario venerdì 21 aprile alle ore 17.30 (ingresso libero) presso la biblioteca Clt Arvedi Ast di via Muratori, è una conferenza del giornalista e critico musicale Fabio Larovere che rievoca l'immortale figura di Maria Callas, con un percorso originale che mescola musica, parole, immagini. Dall'infanzia tormentata tra New York e Atene al matrimonio con l'imprenditore veronese Giovanni Battista Meneghini, dal successo sui palcoscenici di tutto il mondo all'incontro con l'armatore greco Aristotele Onassis, fino al lento declino: l'incontro ricostruisce le tappe principali della vita e della carriera della voce più affascinante del Novecento, intrecciando biografia e belcanto, vita e passione. Il titolo della conferenza riprende la felice definizione coniata da Pier Paolo Pasolini, che collaborò con la Divina per il film Medea. La conversazione, con proiezione di immagini e lettura di testimonianze, attraverserà vita e musica della cantante, esplorandone il talento e la capacità di rendere incisivi e credibili i personaggi che ha interpretato, traducendo in energia drammatica i tormenti della sua esistenza. Il colore, l'estensione e la vibrazione della voce della Callas, ma soprattutto l'intensità delle sue interpretazioni sono infatti il cuore musicale del suo mito che continua a sedurre gli appassionati di tutto il mondo.

Lo spettacolo

'La divina Maria Callas. Un amore impossibile: Pier Paolo Pasolini'. “A parte mia madre, è l'unica donna che abbia mai amato”. Lo diceva Pier Paolo Pasolini di Maria Callas, la quale lo ricambiava con una intensità a tratti parossistica. L'incontro tra i due avviene in occasione del film Medea (1970), ispirato alla tragedia di Euripide, diretto da Pasolini e interpretato da Maria Callas. A testimonianza di questo rapporto restano anche le lettere che i due si scambiarono e le poesie ispirate a Pasolini dalla cantante greca. Lo spettacolo, prodotto da Cieli Vibranti, è in programma sabato 22 aprile alle ore 21 presso la Sala Blu di palazzo Gazzoli a Terni (ingresso a pagamento, biglietti disponibili sul circuito TicketItalia e presso New Sinfony in Galleria del Corso a Terni) e racconta questa storia attingendo proprio alle parole dei protagonisti, alternate con la musica di alcune pagine operistiche tra quelle in cui ha brillato il talento del soprano. Sul palco, il giornalista e critico musicale Fabio Larovere, l’attore Luciano Bertoli e il soprano Desirèe Giove che interpreterà, accompagnata al pianoforte da Umberto Cipolla, alcune arie dal repertorio di Maria Callas.