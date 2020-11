“Mask to school”, l’iniziativa sociale è destinata ai bambini del territorio e alle loro famiglie

RIETI - Si chiama “Mask to school” ed è l’iniziativa lanciata in questi giorni dal centro commerciale Perseo con l’obiettivo di portarsi in contatto con le famiglie del territorio attraverso un gesto di attenzione alla sicurezza e salute dei loro figli. Molte le scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno aderito, alle quali sono state consegnate delle cartoline da destinare a ciascun alunno della scuola e attraverso le quali è possibile ricevere gratuitamente una mascherina chirurgica certificata riutilizzabile. Il progetto, che coinvolge in tutto 19 centri commerciali del centro-sud Italia, è stato ideato da Davide Petrucci, responsabile Marketing Ethos, in collaborazione con ‘Alla Vigna Eventi’, che ha curato la parte di engagement, comunicazione e gestione delle attività territoriali, e Ideasfera, che si è occupata dell’upgrade dell’App. È, inoltre, patrocinato dal Comune di Rieti, attraverso l’assessorato ai servizi sociali.

Per partecipare all’iniziativa, infatti, basterà scaricare l’app ufficiale del centro commerciale sullo smartphone di un genitore, utilizzando il QR code riportato sulla cartolina. Una volta dentro, andrà inserito il codice segreto che si trova sulla stessa cartolina e si genererà, così, un coupon digitale. A questo punto basterà recarsi all’interno del centro commerciale Perseo, senza limite di tempo, mostrare il coupon in uno dei negozi della galleria e ritirare gratuitamente la mascherina.

«Le mascherine chirurgiche certificate – ha spiegato Claudio Cecchetelli, direttore del Centro Commerciale Perseo – sono realizzate in lycra e sono lavabili e riutilizzabili, svolgendo adeguatamente le loro funzioni e mantenendo un bassissimo impatto ambientale». «Il centro commerciale Perseo – ha aggiunto Cecchetelli – conferma l’attenzione e il legame con il proprio territorio: sostenere, accompagnare e appoggiare le famiglie che quotidianamente visitano il centro commerciale. Siamo profondamente grati alle famiglie del territorio per non aver mai perso la fiducia in noi e nel nostro costante lavoro per costruire un futuro sempre migliore da condividere insieme».

Ultimo aggiornamento: 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA