Rieti, alberi e rami caduti per pioggia e vento. Interventi dei vigili del fuoco. Le foto

RIETI - Maltempo, violente raffiche di vento e piogge a tratti molto intense hanno causato tra il pomeriggio di ieri e la nottata appena trascorsa numerosi schianti di alberi e rami nel tratto del Lungovelino Don Giovanni Olivieri, in particolare nel tratto del percorso ginnico attrezzato.



Qui sono venuti giù diversi corpi vegetativi e lunghi rami, alcune alberature si sono invece accasciate direttamente sul fiume. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone. Nei giorni scorsi in piena mattinata il tronco di un albero era caduto in prossimità di una pedana di allenamento in quel momento senza nessuno sportivo nelle immediate vicinanze.

