RIETI - Il maltempo non concede tregua. Prosegue la scia di disagi e criticità dovuti alle abbondanti precipitazioni e al vento forte. Numerosi i danni registrati da esondazioni, piccoli straripanti di fossi, torrenti e piccoli corsi d'acqua gonfiati oltre il limiti dalle abbondanti precipitazioni.



Nella mattinata in via Fratelli Cervi - zona Coop Futura - è caduto un palo della pubblica illuminazione. Nella zona del Macelletto si è resa necessaria la rimozione elementi divelti dal vento mentre in un tratto del fiume Velino nella zona della Piana un enorme albero si è schiantato nel fiume.

In via Comunali e via Velinia si sono verificate delle esondazioni. Numerosi gli interventi effettuati da vigili del fuoco e protezione civile del Comune di Rieti per alberi pericolanti e rami ingombranti caduti sulla sede stradale.

Martoriato anche l'intero territorio provinciale con danni da acqua a Borbona, alberi abbattuti a Forano, nel piccolo centro sabino di Rocchette è stato necessario un temporaneo evacuamento di alcune persone da un'abitazione per via di disagi provocati da uno smottamento.

Anche lungo via Colle-Configni a Configni problemi per la viabilità a causa di un movimento terroso dovuto alle abbondanti piogge. Analoga criticità anche a Colleposta di Accumoli. Nella mattinata in Sabina è stato attivato personale Protezione Civile.

