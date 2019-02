RIETI - Che i lupi fossero una presenza consolidata e numerosa nel Reatino è ormai un dato di fatto ed in particolare nell'alta Valle del Velino. Spesso però, lungo le strade, la triste constatazione di esemplari travolti e uccisi dalle autovetture.



Dopo un giovane lupo rinvenuto senza vita lungo la strada Salaria per Ascoli, alcuni chilometri dopo il bivio per Amatrice, l'ennesimo lupo appenninico vittima di un incidente stradale è stato ora segnalato ai carabinieri forestali.



La carcassa é stata ritrovata al mattino presto sempre lungo la Salaria per Ascoli Piceno a bordo strada, a poche decine di metri dall'abitato di Posta all'altezza di una stazione di servizio.