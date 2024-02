Rieti, un lupo investito lungo la Salaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si circola con il senso unico alternato lungo la Salaria per L'Aquila a.causa di un lupo investito ed ucciso da un'autovettura in transito all'altezza dell'abitato di Vasche. L'animale, un lupo grigio appenninico, stava attraversando la sede stradale quando è stato investito. Sul posto, trattandosi di fauna selvatica protetta, sono intervenuti i carabinieri-forestale per rilievi e segnalazioni di rito.