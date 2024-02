Alto Adige, uomo di 73 anni muore sbranato da un animale: si cerca un cane o un lupo

Albert Stocker, un uomo di 73 anni nato a Velturno, risultava disperso da domenica 18 febbraio. Nella mattina di lunedi 19 febbraio è stato ritrovato in un prato nei pressi di bressanone, in gravi condizioni. La polizia indaga e le prime indagini suggeriscono l'aggresione da parte di un cane o di un lupo.

La vicenda

L'allarme per la scomparsa di Albert Stocker è avvenuta nella serata di domenica 18 febbraio, quando l'uomo non ha fatto ritorno presso la casa di riposo che lo ospita. Le prime ricerche erano partite nella notte ma non ci sono stati i risultati sperati. La mattina seguente alle 7.20 del mattino è stato ritrovato privo di sensi in un prato. Le prime ricostruzioni suggeriscono che l'uomo possa essere stato aggredito da un cane o da un lupo. L'ufficio provinciale Gestione faunistica recentemente però non ha rilevato la presenza di lupi nella zona di Bressanone.

Il decesso

Il medico d'urgenza, la Croce bianca, il soccorso alpino e una squadra di ricerca si sono immediatamente recati sul posto.