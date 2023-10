Il 7 ottobre un incontro divulgativo sul lupo al Monte Tancia: in cattedra il professor Settimio Adriani

RIETI - C’è chi ne subisce il fascino irresistibile e chi lo teme per le predazioni del bestiame: certo è che il lupo, anche nelle nostre zone, resta un animale emblematico ed importante anche a livello faunistico. Nell’immaginario collettivo lo avvolge un alone di mistero, ma nell'incontro divulgativo previsto per il prossimo 7 ottobre sul Monte Tancia alle 18, il professor Settimio Adriani farà chiarezza sulle tante sfaccettature del lupo. Dal suo rapporto con l’uomo fino alla sua valenza antropologica, passando per un discorso puramente scientifico e biologico tra censimenti, studi e peculiarità. Un approfondimento a tutto tondo su uno degli animali più affascinanti delle nostre zone, al quale lo stesso Adriani ha dedicato anni di ricerca, scrivendo diversi libri sulla materia.

«Questo predatore ha rasentato l’estinzione negli anni ’70 del secolo scorso, ed oggi come allora continua ad essere diviso – anticipa il professore – i conservazionisti lo annoverano tra le specie di particolare pregio biogeografico e di interesse culturale; gli allevatori lo osteggianoper i danni che provoca alle greggi. Quel che è certo è che il lupo conserva ancora oggi il fascino che lo ha sempre contraddistinto».



Un incontro divulgativo che si terrà il prossimo sabato al Tancia Hostel House, dove alla fine della conferenza ci sarà anche una cena, il tutto al prezzo di 20 euro.

Si consiglia la prenotazione al numero 3282874327.