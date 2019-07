© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi di Savoia" si amplia con una nuova sala polifunzionale, che sarà inaugurata questo sabato. Alla cerimonia, che avrà inizio dalle 11.30, prenderanno parte anche diverse delegazioni delle città gemellate con Rieti, come quella di Vignola, St Pierre Elbeuf, Caleruega e Nordhorn, quest'ultima responsabile di un importante finanziamento, erogato in occasione del sisma del 2016, per la realizzazione della sala stessa.«Trovo interessante questo incontro tra Nordhorn e Rieti attraverso la cultura - Afferma Maria Rita Pitoni, dirigente del Savoia - per realizzare un luogo utile a formare cittadini europei consapevoli della propria identità, della propria cultura e teso all'integrazione con le altre realtà europee».Un' aula che arricchisce notevolmente l'Istituto e che sarà impiegata come biblioteca accessibile a tutti, con la possibilità di consultare libri forse unici e molto importanti, contenuti al suo interno della biblioteca e che saranno messi in rete con gli altri istituti. L'idea è anche di offrire la sala come luogo di ritrovo per alunni, studenti ed enti vari anche per svolgere assemblee, incontri e convegni.