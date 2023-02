Rieti, carabinieri e Lions Rieti: punto di raccolta per occhiali usati

RIETI - Da oggi, anche all’interno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Viale De Juliis, c’è un punto di raccolta di occhiali usati.

Il Presidente del Lions Club Rieti Flavia Gens, Maria Luisa Trilli, è stata ricevuta dal Comandante Provinciale, Col. Bruno Bellini, e dagli altri Ufficiali della sede per avviare l’iniziativa benefica.

Il Programma Lions di Raccolta e Riciclaggio di Occhiali da Vista è stato adottato dal Lions Club International nell’ottobre 1994, ma i Lions sono impegnati nel recupero degli occhiali da vista usati da oltre 70 anni.

La raccolta degli occhiali usati è un’attività molto semplice che consente ai comuni cittadini di donare ed aiutare il prossimo senza spese aggiuntive; molti hanno occhiali usati, dimenticati in cassetti e armadietti, ed esitano a gettarli.

Gli occhiali usati raccolti dai Lions vengono raccolti in uno dei diciannove Centri Lions specializzati nell’adattare gli occhiali usati sparsi nel mondo. Nel decorso anno sono stati raccolte circa 6 milioni di paia di occhiali da vista e ne sono stati distribuiti oltre 2,8 milioni alle nazioni in via di sviluppo. Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo. Nel mondo c’è un grandissimo bisogno di occhiali usati. L’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stimato che la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti correttive e, sfortunatamente, molti non possono permettersi un paio di occhiali. Nei paesi in via di sviluppo, un esame degli occhi costa quanto il salario di un mese e spesso, al servizio di una comunità di centinaia di migliaia di persone, c’è un solo dottore. In molte aree, un cattivo o trascurato funzionamento della vista può costringere gli adulti alla disoccupazione ed estromettere i bambini dalle classi scolastiche. Gli occhiali da vista sono molto utili; molte delle persone che li ricevono sono artigiani (che li usano per svolgere il loro lavoro), studenti che li usano per studiare ovvero altre persone che, senza di essi, sono estraniate dal mondo.

L’Arma di Rieti ha sposato l’iniziativa, allestendo uno dei punti di raccolta degli occhiali usati all’ingresso del Comando Provinciale, garantendo con la ben nota capillarità, la massima diffusione all’iniziativa.