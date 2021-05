Lilt, premiati i vincitori del concorso “Spegni la sigaretta accendi la Vita”

RIETI - Nella sede della Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori), presente anche il direttore dell’Igea Matteo Muzzi sono stati consegnati i premi agli alunni dell’IIS Elena Principessa di Napoli ai vincitori del Concorso “Spegni la sigaretta accendi la Vita” organizzato per celebrare l’odierna “Giornata mondiale Senza Tabacco” La riunione si è svolta nel rispetto delle norma anticovid

Due le categorie: la prima con gli elaborati “Concorso di idee” per gli studenti della 1.A Laboratorio artistico; la seconda con gli elaborati del Triennio Sezione grafica.

Vincitrice assoluta è risultata Vittoria Fornari, che si è aggiudicato un premio consistente in materiale scolastico del valore di euro 250 che le è stato consegnato dal presidente della Lilt Rieti dottor Enrico Zepponi e dalla coordinatrice Epn prof.ssa Benedetta Graziosi.

Seconda classificata Martina Sacconi cui è andato un premio e la Menzione speciale per l’uso della Tecnica scelta, consegnati dal vice presidente Lilt Flavio Fosso e dalle componenti la Commissione giudicatrice avv. Barbara Pelagotti e prof.ssa Marcella Della Penna.

Per la Categoria “Concorso di Idee” primo è risultato Paolo Ametta, seguito nell’ordine da Valeria Almanza e Giorgia Simeone. Ad essi quali sono andati gli attestati di menzione speciale consegnati dalla prof.ssa Sabrina Bartolomei.

In apertura il presidente Zepponi ha sottolineato la perfetta riuscita dell’iniziativa che è servita a propagandare la Prevenzione in ambito giovanile - come previsto dall’accordo nazionale Lilt-Miur- ringraziando la dirigente scolastica Paola Giagnoli, la vice Maria Elisa Gianfelice, le insegnanti Graziosi e Bartolomei, i ragazzi che si sono attivati realizzando tutti dei lavori interessanti.

Analoghi concetti sono stati espressi dalla prof.ssa Benedetta Graziosi che ha portato i saluti della dirigente scolastica prof. Giagnoli lieta dell’apprezzamento fatto per l’impegno delle insegnanti e di studenti e studentesse che hanno partecipato al Concorso.

Infine Il vice presidente Flavio Fosso ha espresso l’auspicio che simili positive esperienza si possano ripetere anche in futuro.

