Lilt, successo del torneo di Burraco per beneficenza intitolato a Valentina Liguori

RIETI - Pieno successo del II Memorial Valentina Liguori, torneo di Burraco per beneficenza organizzato dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti Odv, in collaborazione con l’Associazione Asso di cuori Rieti (Aps), che si è svolto negli accoglienti locali dell’Hotel Valentino.

120 giocatori e soprattutto giocatrici si sono affrontati secondo le regole 2 Mitchell-2 Danese sotto la direzione del presidente dell’Asso Danilo Baglione, del vice presidente Marco Dionisi e della consigliera Martina Broggi con la funzione di segretaria.

Iniziate alle 16 le partite sono durate fino alle 20 e subito dopo la loro conclusione sono stati premiate le coppie vincitrici.

Al primo posto la coppia formata da Fabrizio De Tommaso e Ileana Musci, seguiti nell’ordine dalle coppie Giovanna Patacchiola-Stefano Andrielli e Santina Procopio-Argentina Munzi.

Hanno consegnato i premi la madre di Valentina, la signora Anna Liguori Martinelli, il presidente della Lilt Rieti Enrico Zepponi, il vice presidente Flavio Fosso, la presidente della Consulta femminile Barbara Pelagotti, i consiglieri Anna Rita Masci Gianpietro Spadoni, il socio volontario Franco Vecchi, la presidente dell’Associazione “Un amico per te” (Aps) Stefania Tosoni

A sua volta il presidente dell’Associazione Asso di Cuori Danilo Baglione ha consegnato ad Enrico Zepponi l’assegno della raccolta di fondi per beneficenza e favore della Lilt.

Il presidente Zepponi ha ringraziato Baglione ed i suoi collaboratori per l’impegno messo per la riuscita del Memorial, quindi ha rivolto parole di considerazione per tutti coloro che hanno partecipando, illustrando l’attività della Lilt ed assicurando il più accorto impiego del denaro raccolto.

Durante un’interruzione delle partite la presidente dell’Amico per te Stefania Tosoni ha illustrato le benefica attività svolta dalla sua Associazione