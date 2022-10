RIETI - Il primo Memorial Valentina Liguori ha aperto la stagione dell’Ottobre rosa 2022 della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti, manifestazione nazionale che vuole richiamare l’attenzione sulle problematiche del tumore al seno e la necessità di un’attiva opera di prevenzione, nel motto “Prevenire è vivere”.

Nei locali dell’Hotel Valentino a Vazia Lilt e Asd Asso di cuori, è stato organizzato il torneo di Burraco dedicato alla giovane dirigente Lilt prematuramente scomparsa lo scorso anno. Era stata proprio Valentina Liguori, nella sua veste di responsabile della Consulta femminile, già prima dell’interruzione da covid, ad attirare gli appassionati di questo gioco verso la Lilt grazie ad un torneo che ebbe subito un grande successo, bissato e addirittura superato quest’anno con ben 41 tavoli, pari ad ottantaquattro giocatori.

Soddisfatto il presidente dall’Asd Asso di cuori, Marco Dionisi. «Si è tutto svolto nel migliore dei modi, sia come organizzazione tecnica, sia come raccolta dei premi da parte dei soci Lilt. Anche la signora Anna Liguori, mamma di Valentina, che ha apprezzato molto l’iniziativa, si è impegnata nella raccolta dei numerosissimi premi in palio».

L’organizzazione è stata curata dai rappresentanti dell’Asso di cuori Danilo e Sara Baglioni, Martina Broggi oltre naturalmente Marco Dionisi. Con loro hanno fattivamente collaborato le socie Lilt Mirella Inches, Ornella Sirotti, Giuliana Petrini, Rita Grillo, la responsabile della Consulta femminile Barbara Pelagotti, Franco Scipioni, Anna Rita Masci, Marcella della Penna Antonietta Tiberi Vipraio.

Giocato con le regole 3 Mitchell 1 Danese il torneo è stato vinto dalla coppia Fabrizio Di Tommaso-Antonio Perotti che hanno preceduto, nell’ordine le coppie Mauro Tiberti-Argentina Munzi, Roberto Zonetti- Simona Capomaccio.

La signora Anna Liguori, il presidente della Lilt Enrico Zepponi, la responsabile della Consulta femminile Barbara Pelagotti, alla presenza dell’assessore Giovanna Palomba, Franco Vecchi hanno premiato i vincitori, successivamente sono stati distribuiti i tanti altri premi sulla base delle graduatorie dei tre gironi comprendenti tutti i giocatori.

Durante la premiazione il presidente Zepponi ha ricordato con commozione Valentina Liguori ed il papà Ivan che per lunghi anni è stato un fattivo presidente della Lilt Rieti mettendo in rilievo il coraggio della madre Anna, in una fase tanto difficile della sua vita.

A sua volta Barbara Pelagotti con parole toccanti ha sottolineato l’attività di Valentina a favore della Consulta e come dirigente della Lilt, attività interrotta solo dal male.

Le manifestazioni dell’Ottobre Rosa hanno avuto un preludio a Cantalupo dove il presidente dr. Enrico Zepponi ha tenuto al Centro Anziani una conferenza sulle problematiche della prostata a dimostrazione che la Prevenzione interessa tutti, uomini e donne, giovani e meno giovani.

Da oggi prende il via il Corso di Ginnastica dolce, sabato prossimo esposizione in piazza Vittorio Emanuele II della panchina rosa del Comune di Rieti, già inaugurata lo scorso anno; il 15 un’altra inaugurazione nel Comune di Fiamignano; il 19 in occasione della Giornata Mondiale per la lotta al Tumore del seno, partecipazione alla raccolta degli screening, con Asl e Alcli, nei locali del Perseo.

Altre iniziative sono in fasi di definizione.