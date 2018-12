Torneo di Burraco a Latina per finanziare la onlus Martina e la sua Luna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato organizzato per domenica 9 dicembre, alle 16.30, alla scuola Don Milani in via Cilea (Q4), un torneo di beneficienza di "Burraco a Coppie" organizzato dalla onlus “Martina e la sua Luna” in collaborazione conl’Associazione Burraco Latina."Martina e la sua Luna" è l’associazione nata in memoria di Martina Natale «ed ha come obiettivo l'aiuto di bambini e ragazzi che affrontano difficili battaglie contro malattie terribili regalando loro un sorriso - spiegano dall'associazione - perché ridere risolleva l’anima e riempie il cuore. La onlus subentra là dove per motivi economici e pratici a questi ragazzi non può essere data la possibilità di vivere al meglio anche nella difficoltà. Un concerto, una partita di calcio, uno spettacolo teatrale, una gita al parco giochi o la visita di una città possono rappresentare un giorno in più di una vita “normale” e spensierata: questo il grande insegnamento di Martina che non possiamo non ascoltare».La quota per partecipare al torneo è di 15 euro a persona e l’intero incasso sarà devoluto alla onlus. Durante il torneo sarà offerto un piccolo buffet.Molti i premi in palio: la coppia prima classificata vincerà un soggiorno per due persone (tre giorni e due notti) in una capitale europea a scelta offerto dall’agenzia Mondovado; i secondi classificati una cena presso il ristorante le Magnolie; per i terzi classificati il supermercato Elite offre due buoni spesa da 50 euro; mentre per i quarti in classifica sono previsti due buoni per un corso di cucina monotematico presso la scuola di cucina Sale. Per iscrizioni e informazioni: 331.5030654 – 331.7868944