Foligno, “Burraco sotto le Stelle” per sostenere la palestra oncologica dell'ospedale grazie al Soroptimist

FOLIGNO - Si chiama “Burraco sotto le stelle” ed è l’iniziativa di solidarietà andata in scena giovedì sera all’interno degli spazi verdi di Villa Candida. L’ha organizzata il Soroptimist Club Valle Umbra, guidato dal presidente notaio Maria Luigia Fino. Lo scopo benefico dell’iniziativa ha visto il ricavato dell’appuntamento destinato alla palestra oncologica dell’ospedale San Giovanni Battista di Foligno. All’evento benefico hanno partecipato 120 “competitor” provenienti da tutta l’Umbria. “Questa iniziativa – ha detto la presidente Fino – ci vede in prima linea nella collaborazione di un progetto di grande respiro e di fondamentale importanza sanitaria. Voglio ringraziare quanti hanno risposto al nostro appello e quanti, come Terre dei trinci, Villa Candida, Pubblica Assistenza Croce Bianca e “La Bella Compagnia” Burraco, hanno collaborato alla riuscita della manifestazione”. La parola è poi passata alla dottoressa Monica Sassi, oncologa dell’ospedale San Giovanni Battista di Foligno. “La palestra oncologica – ha sottolineato Sassi – è un passo importante per i pazienti. E’ da più parti dimostrato che per ridurre l’incidenza dei tumori un corretto stile di vita, affiancato all’attività fisica, contribuisce alla contrazione dell’incidenza stessa delle malattie neoplastiche. Un corretta dieta, l’eliminazione di alcol e fumo portano ad una riduzione fino al 30% dell’incidenza dei tumori. Il progetto della palestra oncologica ha visto in campo l’Associazione Sintini e la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Ed ora, grazie anche a questo evento, si farà un ulteriore – ha concluso - passo in avanti”. L’ospedale “San Giovanni battista di Foligno” è il primo presidio ospedaliero in Italia ad esser dotato di una palestra, interna alla struttura, dedicata alla riabilitazione motoria dei pazienti oncologici. Quella che si andrà a realizzare è una struttura unica nel suo genere. Una struttura che sarà dotata delle più moderne attrezzature e tecnologie e che vedrà il paziente-utente esser seguito anche in remoto attraverso una app che calibrerà i macchinari in base alle esigenze del singolo. Una importantissima dotazione, quindi, quella che diverrà operativa all’ospedale di Foligno e che avrà una funzione tanto legata al benessere del paziente oncologico, quanto alla garanzia di dignità del paziente stesso.