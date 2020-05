L'Asd Burraco Cisterna dona attrezzature all'ospedale "Goretti": «Vinto il torneo»

«Abbiamo vinto il torneo». Vale a dire che hanno raccolto i fondi necessari, acquistato e donato un'attrezzatura all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina che è in prima fila nell'emergenza Covid. A vincere la sfida è l'Asd Burraco Cisterna che nelle scorse settimane aveva lanciato l'idea di un "montepremi" come se si giocasse un torneo di carte, destinato però ad acquistare dotazioni per l'ospedale

Sono stati raccolti 26.718 euro «il montepremi del più bel torneo di burraco mai organizzato nella storia della nostra associazione - dicono - abbiamo donato 2 videobroncoscopi digitali di ultima generazione per le intubazioni difficili, uno per gli adulti ed uno per i bambini».

Nei giorni scorsi è stato firmato l’atto di donazione alla Asl di Latina, alla presenza del dirigente della Rianimazione Carmine Cosentino, del medico Antonella Melucci, del caposala Alessio Reginello e dell'infermiera Simona Brunello.

«La nostra Associazione aveva aperto la sottoscrizione con tutto quello che avevamo accantonato per fare la festa dei 10 anni della nascita, prevista per lo scorso 9 aprile, cioè 3.000 euro e abbiamo raggiunto un traguardo che sembrava impossibile. Abbiamo dimostrato - conclude il presidente, Gabriele Cirilli - che tutti insieme possiamo farcela».

