Rieti, Liberi sulla Carta e Anpi donano le opere di Sepulveda alla biblioteca di Fara Sabina

RIETI - La bibliografia completa di Luis Sepúlveda sarà presto consultabile nella biblioteca comunale "Abate Alano" di Fara Sabina. L'iniziativa culturale che omaggia lo scrittore e accresce il patrimonio librario della biblioteca farense è targata Liberi sulla Carta e Anpi.

«A due mesi dalla sua prematura scomparsa, l’associazione culturale Amici di Liberi sulla Carta vuole ricordare il grande scrittore che di Liberi sulla Carta fu amico, e che partecipò al festival nel 2016, con due appuntamenti a Rieti e a Farfa. L’iniziativa - spiega Fabrizio Moscato direttore di Liberi sulla Carta - nasce anche grazie all’invito della sezione Anpi di Fara Sabina “Edmondo Riva”, che ha manifestato la volontà di ricordare lo scrittore e attivista antifascista cileno e il suo legame con il nostro territorio, partecipando a un’azione che lo ricordasse e al tempo stesso permettesse ai cittadini di Fara Sabina di conoscere le sue opere. Liberi sulla Carta, con il contributo dell’Anpi, fornirà alla biblioteca comunale “Abate Alano” di Passo Corese la bibliografia completa dello scrittore. In tal modo si intende tramandare sul territorio l’opera e il ricordo di Sepúlveda e anche sostenere una struttura messa in grave difficoltà dai ripetuti tagli ai fondi a disposizione per l’acquisto dei libri».

I libri, 23 in tutto, verranno acquistati in due librerie indipendenti del territorio e donati alla biblioteca farense.

«Abbiamo accolto volentieri l’invito di Anpi – aggiunge Moscato – Siamo legati a Fara Sabina dove abbiamo realizzato otto bellissime edizioni del festival e fare un regalo alla città che ci permette di ricordare e far conoscere ancora d più un grande scrittore come Sepúlveda ci emoziona e onora”. “Destinare delle risorse per l’acquisto di libri potrebbe essere interpretato come una distrazione di energie limitate, ma pensiamo che il cibo per la mente non possa mai essere sottovalutato - commenta il presidente dell'Anpi di Fara Sabina, Marco Sgavicchia -. Ricorderemo per sempre che un intellettuale e un combattente per la libertà e l’uguaglianza ha incrociato Fara Sabina sul suo percorso, anzi auspichiamo anche che una sala della biblioteca possa essere a lui dedicata».

