RIETI - Riprende l'attività nella centrale a biogas della società Lea, a Terzone di Leonessa, finita sotto sequestro nelle scorse settimane per irregolarità nelle procedure di lavorazione. Pur confermando il sequestro disposto dal tribunale in applicazione di un'ordinanza della Cassazione, il giudice delle indagini preliminari Riccardo Porro, su parere favorevole della procura, ha accolto l'istanza presentata dall'avvocato Stefano Marrocco ed ha autorizzato la riapertura dell'impianto, a condizione che i materiali prodotti e scaricati nei terreni siano tracciabili, così come previsto dalla legge, circostanza che in precedenza non era stata rispettata. Il provvedimento del gip è stato notificato questa mattina agli amministratori della Lea e subito dopo gli operai hanno ripreso il lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA