RIETI - I candidati sindaco e le liste per i consiglieri presentate a Leonessa.



Lista "Uniti per Leonessa"

Candidato sindaco: Vito Paciucci

Candidati consiglieri:

Caterina Alesse

Gabriella Battilocchi Paiella

Damiano Boccanera

Damiano Brunella

Daniela Climinti

Italo Forconi

Elvira Magrelli

Emanuela Paciucci

Silvana Pasquali

Alessandro Vanni





Lista: "Leonessa per tutti"

Candidato sindaco: Gianluca Gizzi

Candidati consiglieri:

Simone Adone

Maria Rita Casula

Massimo Chiaretti

Valerio Falconi

Gianluca Fossatelli

Giovanni Gizzi

Tommaso Natalucci

Federico Pasqualucci

Eva Rauco

Antonio Zelli © RIPRODUZIONE RISERVATA