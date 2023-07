Boom di presenze al Leonessa Camp, con 100 iscritti nelle due settimane di attività. Foto

RIETI - Chiusa la quinta edizione del Leonessa Camp, dopo due settimane di sport e divertimento per circa 100 bambini dai 5 ai 14 anni.

Un’annata particolarmente positiva per il centro estivo organizzato dal Pro Calcio Studentesca, dove i partecipanti hanno potuto svolgere le più disparate attività, aggiungendo agli sport classici anche altri meno praticati come la minimoto, l’arrampicata sportiva in ambiente naturale ed il badminton. «Una grande soddisfazione, bellissimo vedere tanti bambini che giocano e fanno sport - commenta Oliviero Olivieri, uno degli organizzatori - Tutti i genitori ci hanno chiesto di fare anche la terza settimana del camp, ma non è stato possibile: l'’appuntamento è comunque fissato per il prossimo anno. Un ringraziamento va a tutti gli istruttori e i gestori delle attività sul territorio».



Ringraziamenti che arrivno anche al Comune di Leonessa e a tutte le realtà locali che hanno appoggiato il Camp, ormai divenuto una garanzia per tanti giovanissimi da tutto il Centro Italia. «Il Leonessa Camp è la perfetta testimonianza delle potenzialità di un territorio – conclude il consigliere comunale Tommaso Natalucci- Credo sia stata una quinta edizione da record, un segnale importante che delinea come questo format venga sempre più apprezzato da bambini, ragazzi e genitori».