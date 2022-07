Sport e divertimento al Leonessa Camp

RIETI - Si rinnova il successo del Leonessa Camp che si riconferma uno dei campus estivi a tema sportivo più interessanti del Centro Italia.

Un totale di quasi 100 iscritti, divisi in due gruppi tutti dai 6 ai 14 anni, hanno sperimentato diversi tipi di sport e attività: dalla pallacanestro al calcio, fino all'arrampicata e al tiro con l'arco. Ancora in corso l'esperienza del secondo gruppo di partecipanti, a Leonessa fino a sabato, sotto la guida di tutor titolati ed esperti nelle attività svolte.

Particolare l'interesse riscosso dall'equitazione e dal rafting, iniziative rese possibili dalla collaborazione del Comune di Leonessa, dell'assessore Tommaso Natalucci e delle associazioni sportive del territorio, sempre in comunicazione con i tutor del camp.



Un'altra soddisfazione per gli organizzatori del centro estivo multidisciplinare, che si riconferma una preziosa realtà formativa per i giovanissimi ed un'efficace mezzo per rilanciare una località suggestiva come Leonessa.