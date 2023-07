Via al Leonessa Camp: due settimane di sport nel centro estivo, boom di iscritti. Foto

RIETI - Primo giorno per il Leonessa Camp, il centro estivo realizzato dalla Pro Calcio Studentesca in collaborazione con altre realtà sportive del territorio e patrocinato dal Comune di Leonessa.

Boom di iscritti per la quinta edizione del centro estivo multidisciplinare, che anche quest’anno si rivolge a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni: posti esauriti, con più di 50 iscritti, per la prima settimana di attività cominciata oggi; quasi sold-out anche la seconda.



Sport per tutti i gusti fino al 23 luglio: dai giochi di squadra più noti, fino all’arrampicata sportiva, e poi pattinaggio, minimoto e orienteering, fino al rafting. Un’agenda fitta di attività, che i partecipanti potranno svolgere sotto la guida di istruttori ed educatori qualificati nel borgo storico e naturalistico di Leonessa, usufruendo soprattutto dell’impianto sportivo “Vania Massari”.



Un appuntamento ormai atteso da genitori e ragazzi anche al di fuori del territorio reatino, con grande soddisfazione degli organizzatori e del Comune di Leonessa: le iscrizioni sono ancora aperte per gli ultimi posti della prossima settimana, dal 17 al 23 luglio. Info e costi al link: http://www.comunedileonessa.eu/leonessa-summer-camp-2023/