Tutto pronto per la terza edizione del Leonessa Camp

Venerdì 2 Luglio 2021, 12:35

RIETI - Il Leonessa Camp torna per la III edizione. Dopo il successo degli scorsi anni, molti giovanissimi lo stavano aspettando per tornare a fare sport ed attività nella suggestiva cornice di Leonessa. Anche quest’anno un’ampia offerta per i ragazzi dai 6 ai 14 anni: dagli sport più classici come il basket e il calcio, a quelli meno praticati come la scherma e l’arrampicata sportiva, oltre all’escursionismo e alle lezioni d’inglese. Questo quello che i partecipanti vivranno dal 5 al 10 e dal 12 al 17 luglio, con possibilità di pernottamento presso il Leo Hotel per chi lo desidera.

Decine di attività che scorreranno sotto l’occhio attento di istruttori ed educatori qualificati, che anche quest’anno hanno dato la loro disponibilità per un’iniziativa tanto più importante se si pensa al lungo periodo di restrizioni vissuto anche dai ragazzi. Per questo bisogna ringraziare il Comune di Leonessa e la Pro Calcio Studentesca, da 3 anni promotori del Leonessa Camp e pronti a partire per una nuova edizione, con tanto entusiasmo ma sempre nel rispetto delle norme anticovid.

Info e prenotazioni: leonessacamp@libero.it

Modulistica: http://www.comunedileonessa.eu/iscrizione-leonessa-camp-2021/