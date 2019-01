Se il camp estivo ti costa come una vacanza al mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci siamo. Anzi, forse è addirittura già tardi. Perché sono cominciate (e, in alcuni casi, già finite...) le prenotazioni per il camp estivo del top club europeo in tournée nella Capitale. Quello che ha academy in ogni angolo del mondo e, quindi, una anche a Roma. Un corso riservato a ragazzini e ragazzine da 5 a 16 anni in formula Day (si torna a casa la sera) o Residential (si dorme in una struttura convenzionata) che si terrà a luglio e che prevede una full immersion di sei giorni (dalla domenica al venerdì) guidati da tecnici professionisti della società madre. Allenamenti mattina e pomeriggio, kit completo e ufficiale per l’attività e pure corso di lingua. Un sogno ad occhi aperti per un bambino/a che per una settimana (scarsa) potrà indossare la maglietta del suo calciatore preferito, quello che vede solo in tv oppure ogni tanto allo stadio Olimpico. Costo del camp? Da 570 a 870 euro. Tipo una settimana in pensione completa in media stagione a Villasimius. Compresi, però, (si legge nel comunicato) acqua e merende. Ah, meno male. Per il pranzo, invece, serve un voucher quotidiano, sennò ti arrangi con il panino portato da casa. Che mangiato indossando la maglietta numero 10 di Coso, si sa, ha tutto un altro sapore.