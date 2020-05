Ultimo aggiornamento: 12:08

RIETI - Parte oggi, 9 maggio, alle 14 l’ottavo di finale tra Willie Sojourner e Vincenzo Esposito nell’ambito della competizione “Leggende” indetta dalla Lega Nazionale Pallacanestro per eleggere la “Leggenda tra le Leggende” delle città partecipanti alla serie A2. Si potrà votare per 24 ore sui canali ufficiali della Lnp: la pagina Facebook e il profilo Instagram.In un concorso che ha visto qualificarsi ai final 16 qualche giocatore che obiettivamente aveva poco da spartire con diversi campioni classificatisi, quella tra Sojourner ed Esposito potrebbe essere anche una vera e propria finale. Infatti l’avversario di Zio Willie per l’occasione rappresenta Imola, dove giocò ripetutamente dopo tappe più importanti della sua carriera: dallo scudetto del 1991 con Caserta alla Fortitudo Bologna, dall’approdo come primo italiano nell’Nba nel 1995 ai Toronto Raptors al ritorno a Pesaro, per proseguire un cammino in cui il top scorer campano ha raccolto meno rispetto al suo reale potenziale, anche per un temperamento non facilmente domabile.Sojourner nella precedente sfida stravinta contro Alessandro Muzio ha raccolto 1110 voti e, tra i 16 finalisti, è stato quello che ha ottenuto meno consensi totali, mentre Esposito ricevuto 1800 voti per superare Giorgio Piunti. Servirà quindi un grande impegno da parte dei sostenitori reatini per aiutare Sojourner a superare Esposito, il quale può contare su consensi un po’ da tutta Italia. Perciò servirà stringere varie alleanze esterne e trasversali sui social per superare questa sfida, il cui vincitore affronterà chi prevarrà tra Rod Griffin (Forlì) e Mario Ghersetti (Mantova).