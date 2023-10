Domenica 22 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Reate Festival, arriva “L’inganno felice” di Gioachino Rossini. Un altro titolo raro proposto nello stesso solco a cui ha abituato il festival del belcanto, che si sta svolgendo anche quest’anno tra Rieti e Roma, e giunto ormai alla sua quindicesima edizione. L’opera, in una nuova trascrizione delle fonti, eseguita con strumenti rari e originali da Theresia Orchestra, è diretta da Alessandro De Marchi, con un cast di giovani professionisti, tra cui Miriam Albano nel ruolo di Isabella, Antonio Garès come Bertrando, Giuseppe Toia come Ormondo, Matteo Loi nel ruolo di Tarabotto, Luigi De Donato che indosserà i panni di Batone. L’opera rossiniana “L’inganno felice” è una farsa composta negli anni giovanili, il cui valore sarà riportato in vita in grande spolvero, appunto attraverso un’esecuzione con strumenti dell’epoca e grazie a una nuova trascrizione dalle fonti, con revisione a cura di Luca Incerti, redatta secondo i più aggiornati criteri della musicologia rossiniana e con il patrocinio della Fondazione Rossini. Un’opera assente dai palcoscenici romani dal lontano 1952 - si ricorda un’unica replica il 21 ottobre di quell’anno al teatro delle Arti - che torna in scena nel palcoscenico romano contemporaneo del teatro Palladium, martedì 24 ottobre alle ore 21.15 e mercoledì 25 ottobre alle 20.30. La farsa di Gioachino Rossini è un’opera realizzata con il patrocinio della Fondazione Rossini di Pesaro, in collaborazione con l’Accademia filarmonica romana, il teatro dell’Opera di Roma, la Fondazione Roma Tre Palladium, e arriva dopo il consenso delle “Astuzie femminili” di Domenico Cimarosa, proposte nel festival dello scorso anno, in uscita proprio in questi giorni in dvd per Dynamic. Note rare, ma dolenti, per quanto riguarda la messa in scena reatina, che si terrà oggi, domenica 22 ottobre, alle 18 per il pubblico, purtroppo ridotto in forma semiscenica a causa dell’inadatta location per un melodramma, quella dell’Auditorium Santa Scolastica di via Terenzio Varrone, a Rieti, abitualmente usato per dibattiti, conferenze o altro genere di spettacoli. Il teatro Flavio Vespasiano - inizialmente previsto per la preparazione dello spettacolo - risulta infatti ancora inagibile a causa dell’incidente che ha causato, all’inizio di settembre, l’erronea attivazione dell’impianto antincendio, per le cui conseguenze proseguono attualmente i lavori e i controlli tecnici. Si spera in una riapertura entro la fine dell’anno, in concomitanza anche con la partenza della stagione di prosa che dovrebbe tenersi proprio nel teatro di via Garibaldi.

Spostata di una settimana la manifestazione “Sapori d’autunno” che si sarebbe dovuta svolgere nel week-end a Casaprota. L’iniziativa con la degustazione di prodotti tipici è stato rinviato al 28 e 29 ottobre in segno di cordoglio e rispetto dopo la prematura scomparsa dell’insegnante Anna Rita Valentini, maestra presso la scuola primaria di Talocci. Ad annunciare il rinvio della festa, il presidente della Pro loco di Casaprota, Emanuele Micarelli.

La tradizione e i sapori autunnali in una delle sagre più attese della Sabina. A Casperia, oggi, torna la sagra della polenta, giunta alla sua 26esima edizione. La sagra si svolge all’ora di pranzo, nel parcheggio sotto le mura castellane. Il programma varato dalla Pro loco prevede dalle 12.30 alle 13 l’apertura dello stand gastronomico solo per la polenta da asporto: nel caso, tutti coloro che sono interessati all’asporto, dovranno portar con sé i contenitori propri. Alle 13, stand in funzione per la sagra, con i tavoli che saranno serviti dal personale della Pro loco mentre a fare da cornice ci sarà la musica dal vivo di Vito, Pierluigi & Donatella music. Dalle 16, verranno servite anche le pizze fritte nelle due versioni, dolci e salate. Alle 17 la festa si sposterà nel centro storico, Al solito posto pub da Rosita, dove si esibirà Michela Onori & friends. In occasione della sagra, dalle 15, apriranno le porte di Palazzo Forani, dimora storica del Lazio, con le visite che saranno gestite dalla proprietà: non è necessario prenotarsi, ma sarà sufficiente presentarsi dalle 15 in poi in via Orazio Massari 126/136. In occasione della sagra della polenta, inoltre, la comunità giovanile di Casperia presenta “Aspra Game”, dalle 14 in poi, nella piazzetta della biblioteca (piazza Vittorio Emanuele I): giochi negli stand, in collaborazione col pub Al solito posto.

A Bocchignano, frazione di Montopoli di Sabina la presentazione di “Bocchignano tra leggende magia e misteri” di Valerio Moretti, oggi alle 17, in piazza dell’Ammazzatora. A seguire la visita guidata del centro storico. Dalle 18.30 l’aperitivo, il tutto a cura dell’Associazione Aps di Bocchignano.

Per il trekking, oggi, a Roccantica, escursione all’eremo rupestre di San Leonardo, l’antica mola di galantina e anche in questo caso si chiuderà con una grigliata. Per informazioni e prenotazioni: Sabina in Trekking, 327/9308192 (Stefano).

Visite guidate alla Rieti sotterranea, con partenza per il tour, oggi alle 11, al punto d’incontro in piazza Cavour, nei pressi del ponte romano. La durata della visita è di circa un’ora e 45 minuti. Informazioni e prenotazioni allo 0746/296949 o 347/7279591.