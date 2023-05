Domenica 14 Maggio 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Torna il circo a Poggio Mirteto scalo (in piazzale I Maggio), fino al 21 maggio. Si tratta di un circo senza animali, ma con numerose attrazioni come acrobati, giocolieri, equilibristi , saltatori e naturalmente clown e comici, oltre alle mascotte più famose della televisione. È il Circo Arkar, che basa i suoi spettacoli su attrazioni di circo contemporaneo. Spettacoli feriali alle 18, il sabato 18 e 20.30, la domenica 11, 16 e 18; martedì e mercoledì riposo.

Festeggiamenti in onore di San Liberatore, il santo patrono di Magliano Sabina, che cade ufficialmente nel giorno del 15 maggio, quest’anno un lunedì. Il programma prevede gli stand gastronomici in piazza Garibaldi, organizzati dalla Pro loco. Oggi, a partire dalle 10, giochi nella piazza centrale per bambini e ragazzi, organizzati dall’associazione “The adventure tracking asd”. Anche il pomeriggio sarà dedicato ai giochi, ma stavolta saranno quelli popolari, a cura dell’associazione “Giostra del Gonfalone”, che puntano a coinvolgere piccoli e grandi. Nella serata, ancora musica in piazza Garibaldi e sarà disco music con Just4fun. Lunedì 15, il giorno della ricorrenza di San Liberatore, spazio alle cerimonie religiose: alle 18, in cattedrale, la celebrazione della messa in onore del santo patrono e, a seguire, la processione attraverso le vie del paese.

Partono le manifestazioni che vanno a scandire la primavera - estate 2023, dentro e fuori le mura dell’Abbazia di Farfa, frazione di Fara in Sabina. Un cartellone di concerti, teatro e corsi, che prenderà il via oggi per concludersi il 26 agosto e che punta a richiamare arrivi da tutto il Lazio. Protagonista la musica nei suoi diversi generi, ma ci sarà spazio anche per il teatro, quando a fine mese gli studenti del Liceo Lorenzo Rocci, insieme al teatro Potlach, proporranno “Antigone”. Si parte oggi alle 17 col concerto “Un ponte di note”, a cura della Corale Mirabilis Concentus, diretta da Gabriella Gianfagna. Concerto di beneficenza a sostegno della missione in Sri-Lanka della Comunità benedettina di Farfa. Domenica 21 maggio, nella Basilica Santa Maria di Farfa, alle 16.30, il concerto “Mozart l’incompiuto”, Messa di Requiem in re minore K 626, diretto dal Francesco Lupi. Il 27 e il 28 maggio, “Antigone”, rappresentazione teatrale a cura del teatro Potlach di Fara in Sabina, in collaborazione con il Liceo Rocci di Fara in Sabina. A giugno, ogni domenica, il Festival organistico farfense, nella Basilica Santa Maria di Farfa, con orario di inizio sempre alle 16.30: il 4 giugno ci sarà Gianluca Libertucci, l’11 Emanuele Stracchi (organo e cembalo), il 18 Dino Rando e il 25 Roberta Duranti. Il 16 luglio, alle 16.30 in sala Schuster, il concerto del Coro Cai di Rieti insieme alla Corale San Giuseppe di Leonessa. Dal 24 al 30 luglio, al parco Cremonesi, il “Fara Music”, per la direzione artistica di Enrico Moccia. Tra luglio e agosto, i corsi musicali residenziali presso la biblioteca monumento nazionale di Farfa: “Laudemus Deum cithara, dal 24 al 29 luglio con Elisa Malatesti, “Composizione ed armonia”, dal 4 al 6 agosto con Emanuele Stracchi, quindi, dal 21 al 26 agosto, “Gaudeamus in Domino”, corsi di canto gregoriano di I e II livello, con Matteo Ferraldeschi e Giulia Ferraldeschi. Tutte le informazioni nel dettaglio sono disponibili sul sito www.abbaziadifarfa.it, il numero di telefono è 0765/277065—277030. Infine, per le iscrizioni ai corsi residenziali, l’e-mail è: farfenprior@libero.it.