Sabato 24 Settembre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Gianfranco Jannuzzo chiude la III edizione di “Sentieri in Cammino” con “Girgenti amore mio”. Appuntamento oggi alle 21 al teatro Comunale “Sant’Antonio” di Scandriglia. Chiude in bellezza la terza edizione della rassegna, che domani porta sul palco del nuovissimo teatro il talento poliedrico di Jannuzzo. “Girgenti amore mio” è scritto dallo stesso attore siciliano, insieme ad Angelo Callipo, per la regia di Pino Quartullo. Un monologo che celebra in modo divertente e ironico la Sicilia, terra d’origine di Jannuzzo e, in particolare, la sua città, Agrigento. Un atto d’amore che da anni gira nelle piazze di tutta Italia, con l’idea che ognuno possa sostituire a “Girgenti” il nome della propria città o del proprio paese. “Girgenti amore mio” può diventare così “Milano amore mio” o “Genova amore mio” o mille altri luoghi. Perché le emozioni non hanno targhe di appartenenza, i problemi che ci affliggono non sono cittadini di una sola città. Così lo scopo dell’attore resta quello di divertire il pubblico, nella speranza che Girgenti possa diventare il luogo di tutti. Ingresso a 5 euro e possibile prenotazione all’e-mail postmaster@sentieriincammino.com. “Sentieri in Cammino”, con lo spettacolo di oggi, chiude i battenti con un bilancio di 21 spettacoli di teatro e musica, in otto Comuni dell’alta Sabina: Poggio Moiano (capofila del progetto), Casaprota, Frasso Sabino, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Pozzaglia Sabina, Rocca Sinibalda e Scandriglia. Con circa 700 spettatori paganti nei 14 spettacoli con il biglietto e quasi mille negli altri 7 a ingresso libero, “Sentieri in Cammino” ha raggiunto l’obiettivo di valorizzare i tanti luoghi di cultura, castelli, aree archeologiche, teatri, chiese e borghi nell’alta Sabina. “Sentieri in Cammino” è stato diretto da Massimo Wertmüller, con l’assistenza per la musica di Stefano Caponi e Carla Tutino, e organizzato da Paolo Di Reda. Il progetto ha ricevuto il contributo della Regione Lazio e il sostegno della Fondazione Varrone.

A Toffia torna la rassegna “10 spettacoli per un teatro”, alla sua XIII edizione. Si parte oggi alle 20.30 al Complesso San Bernardino, in piazza Lauretana 3. Gli spettacoli saranno seguiti da degustazioni con prodotti tipici (info: 347/9293552). Lo spettacolo inaugurale è “Tre Compari musicanti. Storie minime nella grande storia: briganti, borbonici, francesi”. È incentrato su un periodo cruciale del Sud, tra fine ‘700 e inizio ‘800. Nel monologo si seguono le grandi vicende di quell’epoca attraverso storie di anonimi contadini. Intorno sono recuperati elementi di cultura contadina, dalle ricerche sulle tradizioni popolari di Paolo Apolito con Annabella Rossi e Roberto De Simone. Lo spettacolo è scritto e interpretato da Apolito, con la partecipazione di Antonio Giordano alle zampogne, chitarra battente e canto.

Storie sapori e saperi, lunedì, a Stimigliano, per la trentaduesima edizione della sagra del fallone stimiglianese, specialità tipica che vedrà l’apertura degli stand gastronomici alle 17.30, nel giorno in cui si festeggiano i santi patroni Cosma e Damiano. Dopo i riti liturgici e la processione per le vie del paese, conclusa la messa delle 18, ci sarà lo spettacolo pirotecnico e, a seguire, il rinfresco, con i cornetti all’anice. Alle 21, inoltre, presso la palestra comunale, ci sarà l’apertura della scuola di ballo, con la prima prova gratuita.

A Fara in Sabina prosegue il programma del Festival della famiglia. Il programma del fine settimana prevede “Famiglie al Museo”, domenica a Fara capoluogo, con laboratori tematici per bambini e visite guidate al museo e al borgo di Fara in Sabina. Infine, domenica 2 ottobre, presso la biblioteca comunale “Abate Alano”, la festa dei nonni. Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale per il riscontro di pubblico avuto nel primo fine settimana dedicato alla rassegna. Ad aprire la kermesse, sabato scorso, era stato l’evento “SportiAmo”, al campo sportivo Di Tommaso, con le associazioni sportive del territorio, atleti di varie discipline e la presenza di due “madrine” d’eccezione: Aurora Tognetti ed Elisa Naldi, campionesse pluripremiate dell’Arma dei Carabinieri. Il giorno dopo, per i piccoli, l’appuntamento il “Villaggio dei bambini”, al bike park di Passo Corese, aveva visto il pieno di famiglie nella vasta area all’aperto.

Dopo l’inaugurazione, si svolge oggi l’edizione numero 53 di “Rieti-Colleziona”, mostra di filatelia, numismatica, cartofilia, cartamoneta e collezionismo, a cura dell’Associazione collezionisti “Sabatino Fabi” di Rieti, con il patrocinio del Rotary Club di Rieti, la collaborazione del Gruppo Fai Lazio di Rieti e la partecipazione della Lilt di Rieti. L’appuntamento è presso la sala mostre del Comune di Rieti, sotto i portici del palazzo comunale, in piazza Vittorio Emanuele II, con ingresso libero. Gli orari di apertura, oggi, sono 10-13 e 16-19. Questa edizione è dedicata alla ferrovia del centro Italia, alla linea Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona. La mostra dedica uno speciale annullo filatelico e una cartolina emessi per l’occasione: oggi Poste Italiane attiva un servizio filatelico temporaneo, con bollo speciale figurato con la dicitura “53° Rieti collezione - ferrovia del centro Italia”, richiesto dal Rotary Club Rieti. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / Ufficio Postale Rieti Garibaldi / Sportello filatelico Via Giuseppe Garibaldi, 283 – 02100 Rieti (tel. 0746/265277).

Parte domenica la stagione teatrale della “Niente fischi, Si recita!” di Aldo Lops e Silvia Lastilla, a Montopoli di Sabina, rassegna giunta alla sua V edizione: 19 gli spettacoli provenienti dai maggiori teatri italiani o di prossima programmazione, con gli artisti che si susseguiranno sul palcoscenico del teatro San Michele Arcangelo di Montopoli, la domenica, sempre alle 18, fino alla primavera. Si comincia domenica con lo spettacolo “Direzione Laurentina”, di Veronica Liberale, diretto da Pietro De Silva. Sul palco, Fatima Ali, Daniela Antonini, Antonia Di Francesco, Simone Giacinti, Francesca Pausilli e l’autrice Veronica Liberale. “Direzione Laurentina” è una favola metropolitana, sulle moltitudini di storie e solitudini che popolano i mezzi pubblici, su una solidarietà apparentemente sopita ma che, come i suoi protagonisti, aspetta il momento di tornare alla luce. Un omaggio alla “finestra sul mondo” come la metropolitana e a coloro che si sono perduti nel suo universo sotterraneo, attraverso le parole e gli occhi del personaggio di Teresa, capace di vedere e sentire presenze invisibili. È una commedia che vuole essere lo specchio dei tempi, in cui la diffidenza nei confronti dell’altro ci rendono in qualche modo soli e chiusi in noi stessi. Biglietto 18 euro, ridotto 15 euro. Prenotazioni ai numeri 389/6793095 o 339/5328478. Per chi vuole, dopo lo spettacolo, si può cenare con gli artisti al ristorante Lucy di Poggio Mirteto.

Presentazione di due volumi che parlano di cooperazione, du storie di protagonisti che hanno scelto di aiutare lo sviluppo e stare in prima linea: “A viverci è tutta un’altra storia” e “Dove la polvere ti brucia gli occhi”. Appuntamento oggi dalle 17.30, nella biblioteca “Peppino Impastato” di Poggio Mirteto, con il curatore dei libri Giampaolo Mezzabotta e alcuni degli autori. Modera Giovanna Altieri.

Per festeggiare gli 8 anni di “Tesori a quattro zampe”, organizzazione che si occupa della cura degli animali, a partire dai cani, dopo il convegno di ieri in piazza San Rufo a Rieti, oggi e domenica, dalle 16.30, torneo di calcio balilla “Città di Rieti”. Oggi, a seguire, “Danza africana”, a cura di Ilaria Nobili.