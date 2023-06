Sabato 17 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Fino a domani, a Borgorose, la Birra del Borgo, nella Villa Comunale, organizza iniziative, spettacoli, laboratori: oggi dalle 11 alle 2 di notte, domani dalle 11 di mattina e fino al tramonto. Negli stand, la possibilità di conoscere da vicino la storia del birrificio, quindi degustazioni - a partire dalle birre classiche - laboratori e concerti di diversi generi musicali e con artisti italiani e stranieri.

A “Sentieri in Cammino” arriva il nuovo spettacolo di Massimo Wertmüller: “In bocca al lupo! Viva il lupo!”. Protagonista lo stesso Wertmüller, direttore artistico della rassegna. La rappresentazione andrà in scena questa sera alle 21, al teatro Comunale Vicolo Primo di Poggio Moiano. Scritto da Wertmüller con Francesco Sala, che ne cura anche la regia, lo spettacolo vedrà in scena il maestro Pino Cangialosi, che esegue le musiche originali dal vivo. Si tratta di un viaggio teatrale e sentimentale, che racconta il millenario rapporto tra il lupo e l’uomo nella storia. Anche per sfatare le leggende che, come recitano le note di scena, «fanno passare l’antenato del cane come bestia terribile e pericoloso assassino (lupo feroce, lupo cattivo, mangiatore di pecore e bambini: Attenti al lupo!). Attenti all’uomo piuttosto!». Wertmüller invita a riflettere in maniera profonda su come ci guardano gli animali. Il protagonista, novello boyscout, accompagna lo spettatore «in una escursione metafisica, surreale, politica, appassionata e divertente - si legge ancora nelle note di scena - sui sentieri della poesia e della storia: inciampa nel mito, media tra pastori antichi e moderni, predatori e prede. Nel suo diario di viaggio c’è la saggezza di Trilussa e quella di Lucrezio. Un viaggio poetico e irriverente per una nuova politica della natura. Questa di Poggio Moiano è l’VIII tappa della rassegna 2023 “Sentieri in Cammino”, coordinata da Paolo Di Reda. Ha ricevuto il contributo della Regione Lazio e della Fondazione Varrone, per valorizzare, attraverso lo spettacolo dal vivo, i beni culturali, teatri, castelli, aree archeologiche e centri storici di dodici Comuni dell’alta Sabina e della provincia di Rieti. Ingresso 6 euro, prenotazione all’e-mail postmaster@sentieriincammino.com.

Sempre oggi, alle 21, presso il castello Orsini Naro di Mompeo, il concerto con il Musì Tango Project. Iniziativa promossa dal Comune di Mompeo, nell’ambito della rassegna dello spettacolo dal vivo “A porte Aperte”, sostenuto dalla Regione Lazio. Il progetto “Musì Tango” è ideato da Maria Rosaria De Rossi (cantante che spazia dalla lirica alla musica moderna, al jazz), Sandro Sacco (flauto traverso) e Paolo Paniconi (pianoforte e arrangiamenti, compositore) e nasce per raccontare l’evoluzione del tango, esplorando le pagine più celebri di questo genere musicale. Il programma musicale affronta un repertorio vasto, dalla popolare Media Luz di Carlos César Lenzi alle poetiche canciones rese celebri da Carlos Gardel.

Una storia lunga 70 anni. È quella dell’Archivio di Stato di Rieti, istituito nel giugno 1953. Fino al 14 luglio, in viale Canali 7, ci sarà la mostra documentaria, a cura di Alfredo Pasquetti e Daniele Scopigno, “Il bello dell’utile, il mondo degli archivi raccontato dagli archivi reatini”. La mostra sarà visitabile il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30, il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30. L’ingresso è gratuito.

“Toffia borgo narrante”: l’iniziativa va in scena oggi, a partire dalle 18, con un percorso gastronomico e culturale alla scoperta del paese, organizzato da 33-Tophium. Il menù è in collaborazione con La Tenuta resort agricolo, e la birra del Birrificio sabino. La musica è degli Ufopc duo e dei Terrammare Sound. Ospite il ballerino di tip tap Tony Buondancer. Alle 17.30 di domani, ci sarà una pre-apertura della manifestazione, all’arco di ingresso del borgo (in via di Porta Maggiore), con la narrazione di una leggenda toffiese “U Regulu”. Durante il percorso, altri narratori accompagneranno i visitatori alla scoperta di Toffia, tra storie e leggende del borgo. Il complesso di San Bernardino (teatro) ospiterà una video-installazione dal titolo “Effetti perManenti”. Uno spazio sarà dedicato alla pittura e alla fotografia, presso lo studio d’arte di via Montecavallo, dove saranno allestite tre mostre: una personale di pittura di Ettore Di Cristina e due mostre fotografiche: “Frammenti di vita” di Fabrizio Palcinelli e “Lo sguardo nascosto di Toffia” di Maurizio Pettinari. Presso la sala consiliare, ci sarà la presentazione di libri, sicuramente originali: il “Vocabolario Italiano-Toffiese” e “Detti e proverbi toffiesi”, di Luigi Lupi. Degustazioni enogastronomiche e stand di prodotti tipici, con la possibilità di acquistare, a cura di aziende locali.

A Labro, domenica, torna l’appuntamento con la “Mangialonga”, che prevede anche una passeggiata naturalistica nel corso della mattina e un giro in battello a Piediluco. A seguire, dalle 13, si torna a Labro per il pranzo itinerante lungo le vie del borgo.

Fino a domenica, la Giornata del Musicante a Poggio Mirteto, con concerti e momenti gastronomici. Tutte le sere alle 20, la cena di solidarietà, coi proventi che andranno a una banda musicale dell’Emilia Romagna, danneggiata dalla recente alluvione. I concerti: questa sera alle 21.30, la banda musicale del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale, diretta da Alberto Di Gianfelice; domenica alle 11.30, raduno e sfilata dei musicanti, con Giacomo Bianchi e, alle 18.30, concerto della banda musicale Poggio Catinense, diretta da Anna Di Mario ed esibizione delle majorettes Golden Stars sabine, dirette da Ramona Mostocotto.

A Farfa (Fara Sabina), per il Festival organistico farfense, domenica alle 16.30, presso l’Abbazia, Dino Rando presenta “Contrappunti al borgo: Barocco e musica moderna per un organo in festa”.

A Casperia, domenica, anteprima del Festival di teatro, musica e danza in programma il prossimo weekend: alle 19, in piazza San Giovanni Battista, Mario Biagii presenta “La Ginestra”.

A Gavignano (Forano), nel parco Valle Mentuccia, oggi e domenica il I Festival country: questa sera stand gastronomico, spettacolo del fuoco e musica mentre domenica stand gastronomico dalle 12.30 e pomeriggio con spettacolo equestre.

A Poggio Sommavila, oggi, la festa per Sant’Antonio mentre a Rocca Sinibalda, questa sera, l’Orchestra spettacolo il Gatto e la Volpe.

“Con gli occhi del corpo”: come anticipato ieri, oggi e domani Greccio diventerà un teatro a cielo aperto, con iniziative artistiche e comunitarie promosse dal Comitato nazionale “Greccio 2023”. Al centro di questa due giorni di manifestazioni, all’interno delle celebrazioni dell’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe di San Francesco, ci sono due performance di danza, con Marie Germaine Acogny e Annie Hanauer. Intorno a questi due appuntamenti, programmate attività di animazione tra musica e feste di piazza, con la partecipazione, tra gli altri, del Centro Yoga di Rieti, del Coro Artem gospel e del Gruppo Rieti respira Africa di Ilaria Nobili. Oggi alle 17, nel bosco di Greccio, Annie Hanauer, danzatrice e coreografa statunitense del Minnesota, con la musicista Deborah Lenny saranno le protagoniste di “Updraft”, ispirato agli elementi naturali legati a Greccio e alla Valle Santa, in particolare l’aria e il vento. Il progetto è curato da Emanuele Masi. Alle 19.30, nel prato del Santuario di Greccio, Marie Germaine Acogny, con il musicista Tarang Cissokho, presenterà la performance di danza dal titolo “Rencontre avec St. Francǒis (Incontro con San Francesco)”. Al termine, servizio navetta gratuito verso piazza Roma, così come per le altre iniziative. Oggi dalle 12 alle 15, si esibirà il musicista Miguel Jimenz Diaz. Alle 18, Elena Tsili condurrà i partecipanti dalla piazza al prato del Santuario in un’originale passeggiata sonora guidata attraverso l’utilizzo di cuffie wi-fi. Alle 21.15, in piazza Roma, il musicista italo-francese Sandro Joyeux farà ballare il pubblico con travolgenti ritmi africani. Domenica, alle 10, lezione di yoga, sul prato dell’hotel La Fonte e alle 11 si esibirà il Coro Artem Gospel di Rieti in piazza. Sia domani che domenica, infine, per i più piccoli, ci saranno i giochi di legno della “Ludoteca itinerante” di Valerio Bonsegna e, alle 16, la Compagnia Chien Barbu, un duo di giocolieri ed equilibristi.