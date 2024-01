Sabato 6 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

A Leonessa, oggi alle 11, in piazza 7 Aprile, animazione, dolci e sorprese per i più piccoli con “Arriva la Befana” e poi, la sera dalle 22.30, l’Epiphany night party, con dj Zem che chiuderà i festeggiamenti del lungo periodo natalizio.

Concerto dell’Epifania e iniziative di solidarietà a Cantalupo in Sabina: oggi alle 15, arriva la befana in piazza Garibaldi e, alle 18.30, il concerto dell’Epifania nella chiesa di San Girolamo, con Carlotta Masci al pianoforte. Alle 20, la cena all’osteria del borgo (prenotazioni, solo solo whatsapp, al 393/1101084): i proventi saranno devoluti al Simulvivere, per la realizzazione del progetto “Un seme per il lavoro”, per persone adulte autistiche.

Concerto, domenica, all’Abbazia di Farfa dalle 15.30 “Da Alberti a Vivaldi”, con l’Orchestra Fara classica e i cori riuniti: InCanto di Fara in Sabina diretto da Giorgio Paris, il Coro San Francesco d’Assisi di Terni diretto da Maria Cristina Luchetti, il Coro Nova Corale Eretina diretto da Franco Tinto. Soprani Margherita D’Ubaldo e Kate Nord, contralto Monica Falcetti, trombe Massimo Patella e Flavio Patella, direttore Francesco Lupi.

A Montenero, oggi arriva la befana alle 16.30 per la consegna delle calze, con la musica dei Lilani quartet.

Ad Amatrice, oggi alle 11, nel piazzale Anpad, arriva la befana e alle 18, dopo la messa, all’Auditorium, la ciambella del Bambino. Domenica alle 16.30, all’Auditorium, il concerto di buon anno a cura della Casa della Musica di Amatrice.

Slittano dal 6 a domenica 7 gennaio a causa del previsto maltempo gli appuntamenti programmati a Rieti per festeggiare l’Epifania in Piazza Vittorio Emanuele II: dalle ore 16 befane e spazzacamini in piazza con giochi, laboratori, mascotte e tanti dolci. Verrà realizzato il laboratorio didattico per bambini “la mia calza”, ad accesso libero per tutti e sempre in piazza sarà presente il carretto dello zucchero filato, mentre altre befane distribuiranno dolci ai bambini con angoli di sculture di palloncini, bolle di sapone e truccabimbi. Dalle ore 16,30 sul palco si svolgerà uno spettacolo di magia e gag divertenti, mentre dalle 17,30 si alterneranno le mascotte di Topolino, Paperino, Paperina, Bugs Bunny, i 3 Chipmunks di Alvin Superstar e i Minions, che dopo aver girato la piazza e radunato i bambini, li intratterranno con uno spettacolo di babydance. A seguire musica live con un concerto per bambini, dagli anni ‘80 ai giorni nostri, animazione per bambini, baby dance e giochi.

Per il “Natale a Casperia”, oggi alle 10.30, l’intrattenimento musicale “Brignao” in piazza e, a seguire, la befana che porta dolcetti. Alle 18, in teatro, “Storie di Natale”, del Jobel Teatro.

Al teatro Tozzi di Casaprota per “Arriva la befana”, oggi alle 16 lo spettacolo di burattini “Il domatore Zeppo al Circo”, a cura della Compagnia Mangiafuoco.

A Selci in Sabina, la befana dà appuntamento per la festa oggi alle 15, presso il centro anziani.

La befana porta il formaggio in vetta a Rocca Sinibalda nel “Cincia fest 2024”. Questa mattina, in piazza a Vallecupola, l’incontro con le donne pastore e poi il pranzo sociale e la mostra mercato delle aziende. Alle 16, a Palazzo Iacobuzzi, il film documentario “In questo Mondo” con la regista Anna Kauber, sulla vita delle donne pastore in Italia: un viaggio di due anni, con cento interviste a donne dai 20 ai 102 anni.

Entra nel vivo la stagione concertistica 2024 “Laudato Sii”, nel monastero delle Clarisse eremite di Fara in Sabina. Ogni primo sabato del mese, alle 18.30, un concerto per tutto l’anno con la musica che spazierà dai canti gregoriani alla musica antica, barocca, sacra, lirica, romantica, per pianoforte, clavicembalo, per solisti e per cori. Promuove l’iniziativa l’abbadessa del monastero, suor Maria Chiara, il direttore artistico è don Enzo Cherchi. Si comincia oggi, con Dino Rando che al pianoforte accompagnerà il soprano Donatella Belli e Lucia Alberti nel concerto “Stelle e melodie, viaggio musicale dal gregoriano alle tradizioni natalizie”, in cui saranno eseguite musiche come il “Magnificat per i Vespri” della solennità dell’Epifania, “Magi videntes stellam” fino a Bach (“Invenzione a tre voci”) Vivaldi (“Et esultavi”, “Quia respexit”, “Quia fecit”) Telemann col concerto per violino, don Bonifatio Gratiani con “Amici pastori per canto alto”, in cui interverrà Alberti. E poi Daquin (“Noel X”), Yon (“Gesù Bambino”), Gruber (“Silent Night”) Mozart (“Alleluia”). L’ingresso è gratuito.

“La Stella di Greccio” arriva a Vacone. Il primo film della storia del cinema che racconta la nascita del presepe scritto e diretto da Arnaldo Casali e interpretato da frate Alessandro Brustenghi, con la colonna sonora del musicista reatino Paolo Paniconi, sarà proiettato domenica alle 17 al Palatravaglio di Vacone. Prodotto da ConfraTerni in collaborazione con Istess Cinema, il film si basa rigorosamente su fonti francescane e propone la figura di Francesco d’Assisi in una chiave totalmente nuova, scegliendo il registro della commedia per recuperare l’umorismo del santo che emerge dai ricordi dei compagni, ma è rimasto spesso “nascosto”. Frate Alessandro è affiancato da un cast composto, tra gli altri, da un altro vero frate - il cappuccino Angelo Gatto, anche produttore del film - e poi da Giordano Agrusta e Mauro Cardinali. A vestire i panni di Chiara è Luisa Borini, mentre Fabio Bussotti torna ad interpretare frate Leone a 35 anni dal Nastro d’Argento vinto con “Francesco” di Liliana Cavani. L’ingresso è libero e l’evento sarà realizzato per iniziativa del presidente dell’associazione “Adesso”, Gianpaolo Pinna.

Sarà “Risonanze”, esposizione di ritratti a cura della fotografa veronese Rosy Carletti, ad aprire il 2024 di Utopia, l’associazione fotografica reatina nata lo scorso anno. Fino al 28 gennaio, nella sede di via del Duomo 2 (ex libreria Gulliver), a Rieti, l’inedita rassegna di volti inquadrati da Carletti offrirà l’occasione di una fotografia diversa da quella presentata finora da Utopia nel 2023, ma sempre in pieno accordo con la filosofia dell’associazione, per cui le immagini sono portatrici di emozioni, storie e contenuti. Scatti di grande valore estetico ma mai fini a loro stessi, quelli di Rosy Carletti, svizzera di nascita ma veronese d’adozione. Appassionata di fotografia, fin da giovanissima ha trovato nel ritratto il modo più compiuto per esprimersi mettendo in scena suggestioni, storie e messaggi attraverso i volti e i corpi delle persone fotografate. I rimandi all’arte pittorica e scultorea sono una presenza costante nei suoi scatti, accostati a momenti di pura sperimentazione. Alla visione classica si accostano immagini evocative, ottenute giocando con i tempi e le modalità di esposizione oppure fondendo la figura umana con la natura ed altri elementi. Oggi, dalle 17, Carletti si presterà a una performance dove i visitatori che lo richiederanno potranno essere fotografati dall’artista e gli scatti saranno stampati in formato 10×15 pochi minuti dopo. La mostra resterà aperta dal mercoledì al sabato, dalle 17 alle 19, fino al 28 gennaio.

Ultime rappresentazioni del presepe vivente a Greccio, nel piazzale Giovanni Paolo II: le repliche, tra gli appuntamenti più seguiti nel Lazio, sono oggi e domenica, alle 17.45. A Greccio, sullo sfondo, il santuario francescano (aperto dalle 9 alle 18), il museo (visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30), la mostra-mercato (dalle 10 alle 18).

L’Associazione di promozione sociale di Bocchignano ripropone oggi il presepe medievale itinerante, nelle vie del centro storico della frazione di Montopoli di Sabina: alle 16 la visita guidata e, dalle 17, l’inizio del presepe itinerante. La manifestazione prende spunto dalla poesia “La Notte Santa” di Guido Gozzano e dalla visita pastorale nel 1343 del cardinale Hispano al castello. «Un secolo prima, non lontano da noi - spiegano dall’associazione - a Greccio, San Francesco aveva dato vita al primo presepe vivente. Per questo, abbiamo pensato al medioevo». L’associazione, al termine, offrirà ciambelline, vin brulé e pizze fritte.

I Re Magi, oggi, a Farfa (Fara Sabina), per il presepe vivente tra i vicoli del borgo: è la quarta edizione e inizia alle 15 col presepe che si anima, quindi i Pasquarellari di Mompeo, con i canti dell’Epifania. Alle 18, la rappresentazione della natività, a cui seguirà l’arrivo dei Magi.

Tanti i presepi in mostra nelle chiese e nei paesi, da Corvaro di Borgorose a Poggio Bustone, da Gavignano a Leonessa e nelle sue frazioni, visitabili ancora nel weekend. A Rivodutri, c’è quello subacqueo alle sorgenti di Santa Susanna, con le grandi statue calate in acqua dai sommozzatori.

Il presepe di Francesco, gli accadimenti nel mondo la memoria del luogo, la materia plasmata e le “Città invisibili” di Calvino sono invece gli elementi che raccontano “Una lieta novella”, la mostra che l’artista scultore Luciano Minestrella ha proposto a Magliano Sabina, nello spazio espositivo dell’antico lavatoio comunale, nel centro storico. La mostra, a ingresso gratuito, è aperta oggi e domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.