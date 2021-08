Lunedì 2 Agosto 2021, 18:32

RIETI - Rieti ospiterà la quinta edizione del Lazio Pride l'11 settembre. «Per il capoluogo sabino sarà una prima storica volta e la pressione del territorio fu decisiva nello scegliere il capoluogo, candidato contro i Castelli Romani e Ceccano, che ritirò la candidatura dopo le tante pressioni da parte della popolazione per svolgere il Pride a Rieti nel 2020», si legge nella nota del comitato promotore.



«Il Pride di Rieti sarà una manifestazione rivolta a tutta la provincia e alla Sabina, dove Rieti farà da cardine per intercettare l'orgoglio delle persone Lgbt+ (Lesbiche, Gay, Bisex e Trans) dei territori circostanti, e si inserisce nell'Onda Pride insieme ad altri più di venti Pride in Italia».



«L'annuncio della conferma del Lazio Pride per il 2021 - si legge in una nota del comitato promotore, «ha inoltre scatenato l'odio sui social, come testimoniato a seguito dei tanti commenti che hanno seguito la notizia del Pride, mostrando ancor di più come sia necessario un Pride a Rieti. Per questo è importantissimo diffondere la raccolta fondi per la manifestazione: https://buonacausa.org/cause/ rieti-lazio-pride-2021».