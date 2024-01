Joe Esposito, poliziotto italo-americano eroe dell'11 settembre morto dopo una lunga battaglia con il tumore: aveva 78 anni

È morto a 78 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro l'ex capo della polizia eroe dell'11 settembre Joe Esposito, italo-americano originario di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino). Ad annunciarlo è stato il sindaco della Grande Mela, Eric Adams.

«Ha lavorato duro per la sua città, fino alla fine, e l'ha lasciata in uno stato migliore», ha detto Adams: «Ha servito la sua città nei giorni più bui e nei momenti più luminosi, scalando i gradi da ufficiale della polizia di New York a capo del dipartimento fino a commissario per la gestione delle emergenze».

Chi era Joe Esposito

Cresciuto a Brooklyn, ma rimasto molto legato alle radici italiane, Esposito è entrato a far parte della polizia di New York nel 1968 ed è stato nominato capo dipartimento nel 2000. Nel 2001 si è trovato a guidare la risposta dell'Nypd dopo gli attentati alle Torri Gemelle e anni dopo descrisse quel momento come il periodo più inquietante di tutta la sua vita. Il capo dei trasporti della polizia di New York, Michael Kemper, ha definito Esposito «una leggenda»: «Qualunque ruolo nel servizio pubblico abbia poi ricoperto nella vita, rimase sempre "Chief Espo" per i membri della polizia, me compreso».