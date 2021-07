Venerdì 16 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Sono 1.050 le opportunità di lavoro nella provincia di Rieti, offerte dalle imprese nel mese di luglio e salgono a 2.440 avendo come orizzonte previsionale l’intero trimestre che va dall’attuale luglio al prossimo mese di settembre. È quanto emerge dal bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, con la collaborazione della Camera di commercio di Rieti. Secondo l’indagine, le imprese che prevedono assunzioni, nel territorio reatino, saranno pari al 14 per cento del totale e, nel 19 per cento dei casi, le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’81 per cento saranno a termine (a tempo determinato o con altri contratti dalla durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno, per il 75 per cento delle circostanze, nel settore dei servizi e, per il 79 per cento, nelle imprese con meno di cinquanta dipendenti.

Si prevede di inserire, nel 31 per cento dei casi, figure legate a professioni commerciali e dei servizi, per il 30 per cento operai specializzati e conduttori di impianti, per il 17 per cento profili generici. Il 12% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (16%) e solo nel 10% dei casi impiegati. In 34 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Per quanto riguarda le entrate previste nei principali settori di attività, a prevalere è il comparto dei servizi alle persone, seguito dai servizi di alloggio, ristorazione, servizi turistici, dai servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio, dalle costruzioni e dal commercio. Per una quota pari al 26% interesseranno giovani con meno di 30 anni e il 12% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato. Inoltre, per una quota pari al 72% delle entrate, viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore.