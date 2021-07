Excelsior, lavoro: prosegue la ripresa anche nel Reatino

Giovedì 15 Luglio 2021, 17:28

RIETI - Sono oltre 534mila, di cui 1.050 nel Reatino, le opportunità di lavoro offerte dalle imprese a luglio e salgono a circa 1,3 milioni, di cui 2.440 in provincia di Rieti, avendo come orizzonte previsionale l’intero trimestre luglio-settembre. E’ quanto mostra il Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal con la collaborazione delle Camere di Commercio tra cui quella di Rieti.

Secondo l’indagine, le imprese che prevedono assunzioni nel Reatino saranno pari al 14% del totale e nel 19% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell'81% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 75% nel settore dei servizi e per il 79% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Si prevede di inserire nel 31% dei casi figure legate a professioni commerciali e dei servizi, per il 30% operai specializzati e conduttori di impianti, per il 17% profili generici. Il 12% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (16%) e solo nel 10% dei casi impiegati. In 34 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Per quanto riguarda le entrate previste nei principali settori di attività, a prevalere è il comparto dei servizi alle persone, seguito dai servizi di alloggio, ristorazione, servizi turistici, dai servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio, dalle costruzioni e dal commercio.

Per una quota pari al 26% interesseranno giovani con meno di 30 anni ed il 12% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato. Inoltre per una quota pari al 72% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore.

Maggiori informazioni ed approfondimenti ed il bollettino completo sono visionabili al link https://excelsior.unioncamere.net.