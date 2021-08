Viale Morroni, terminati i lavori sui primi due tratti del nuovo percorso pedonale. Si prosegue anche con Porta d’Arce

Sabato 7 Agosto 2021, 11:19

RIETI - Aprono al pubblico i primi due tratti del nuovo percorso pedonale di viale Morroni, segmenti del nuovo viale alberato che collega il cavalcavia di Porta d'Arce alla stazione.

«Ci avviciniamo al completamento della prima delle opere contemplate dal progetto del decoro urbano che la giunta Cicchetti ha approvato la scorsa primavera al fine di migliorare la qualità del nostro habitat territoriale – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Emili - Un investimento di 500.000 euro che a breve sfocerà nell'imminente avvio dei lavori di sistemazione a verde delle aree poste di fronte Porta d'Arce, nonché nella illuminazione della pista ciclabile nel tratto compreso tra Campomoro e Ponte Cavallotti. Nel frattempo prosegue la progettazione dell'opera che rinnoverà la struttura di Ponte Cavallotti in maniera tale da elevarne il tenore architettonico e da congiungere tale arteria a Porta d'Arce. Interventi arricchiti dal ponte dei Pozzi che sarà realizzato in attuazione del progetto della “qualità dell’abitare”, a beneficio del quale abbiamo ottenuto risorse per ben 20.000.000 di Euro, vale a dire il finanziamento più grande che la città di Rieti abbia mai ottenuto. Anche grazie al lavoro del Dirigente, dei Funzionari e degli altri addetti del settore dei Lavori pubblici, quindi, prende forma il disegno elaborato dall'Amministrazione comunale per esaltare alcuni tra i lati più suggestivi del nostro territorio, nell'ambito della più generale opera di riqualificazione e di rilancio della città di Rieti».