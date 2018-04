di Christian Diociaiuti

RIETI - Il Rieti capolista del girone G rimane in vantaggio sulla seconda ma a 7 punti, senza scendere in campo: questo in virtù del pareggio 1 a 1 del Latina nel recupero contro l'Albalonga, seconda in classifica. Il distacco a cinque giornate dalla fine del campionato, tra la prima e la seconda, è di 7 punti in favore degli amarantocelesti che, mentre le due big giocavano al Francioni, si sono allenati regolarmente allo stadio Manlio Scopigno verso il match con la Nuorese. Un allenamento blindato (presenti comunque i tifosi con un occhio sul verde dello Scopigno e sui telefonini per gli aggiornamenti da Latina) come voluto dall'allenatore Carmine Parlato per tenere alta l'attenzione del Rieti nei riguardi del prossimo match in trasferta in Sardegna. Un vantaggio comunque importantissimo quello in favore della formazione di patron Riccardo Curci.



A Latina, Scibilia ha portato in vantaggio i padroni di casa con un gol al trentesimo minuto del primo tempo. Il Latina ha colpito anche tre traverse mentre il l'Albalonga ha dovuto cambiare in corsa a causa dell'infortunio di Paolacci. A un quarto d'ora dalla fine del tempo regolamentare, Squerzanti ha trovato il guizzo per il pareggio della banda di Mariotti, al quarto pari consecutivo. Una X che serve effettivamente a poco per le due squadre ma che fa godere il Rieti, grazie ad.un gap comunque importante, quando manca pochissimo alla fine del campionato (5 giornate).



Rieti che comunque ringrazia - nonostante l'illusione di una vittoria pontina che avrebbe blindato gli otto punti di margine cui godeva finora - ed è pronto a stappare lo spumante per la serie C in anticipo rispetto alla fine del campionato.

