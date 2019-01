© RIPRODUZIONE RISERVATA

Girone G di serie D al giro di boa. Domenica ripredende il campionato con la prima di ritorno.La serie positiva più lunga nel girone di andata appartiene al Latte Dolce Sassari con undici partite senza sconfitte (sei vittorie e cinque pareggi); un primato che può essere migliorato dall’Albalonga che si presenterà al via del 2019, con alle spalle nove partite senza sconfitte di cui sette delle quali vinte.Domenica sul campo di Colleferro i biancazzurri di Fulvio D’Adderio affronteranno l’Anagni con l’obiettivo di proseguire sulla strada intrapresa da quasi due mesi.« Ci aspetta una gara difficile su un campo ostico per tutti – ha detto il diesse dell’Albalonga Giorgio Tomei – oltretutto è una formazione composta da ottimi elementi e questo è un motivo in più per stare allerta. Poi c’è un fattore che non va dimenticato come quello della sosta, che alla ripartenza provoca sempre delle complicazioni. Puntiamo ad evitarle poichè scenderemo in campo con l’obiettivo di allungare la striscia positiva. Partire bene anche nel 2019 è di buon auspicio per il resto della stagione ».Nell’Albalonga che nel girone d’andata ha utilizzato 24 elementi non ci sono defezioni per la gara di domenica. L’attacco come sempre sarà guidato da Corsetti autore di undici reti.