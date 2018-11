Prima vittoria del nuovo tecnico Fulvio D’Adderio sulla panchina dell’Albalonga. Dopo il pari all’esordio sul campo del Trastevere di mercoledì scorso, il nuovo allenatore degli azzurri festeggia il successo di misura (1-0) su un coriaceo Budoni. Tra l’altro per la formazione castellana sono sette punti in sette giorni, considerato anche il precedente successo sull’ Ostia Mare con il preparatore atletico Taraborelli in panchina: un bel modo di corroborare una classifica davvero brutta dopo il k.o. sul campo della Vis Artena che aveva provocato l’esonero di Ferazzoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA