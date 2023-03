Ladri entrano in una villetta e rubano preziosi e contanti

RIETI - A Passo Corese, approfittando dell’assenza dei padroni di casa ignoti si sono introdotti in un’abitazione scardinando gli infissi di una finestra. Una volta dentro hanno rovistato ovunque portando via preziosi e contanti. A Fara in Sabina, tentativo di furto in una villetta ma questa volta i malviventi restano a bocca asciutta essendo l’edificio disabitato e quindi senza oggetti di valore all’interno.