I ladri colpiscono anche l’emporio-bazar cinese di Montopoli in Sabina portando via contanti e materiali

RIETI - Serranda semisollevata e porta di accesso forzata. I ladri visitano anche l’emporio-bazar cinese di Montopoli in Sabina portando via contanti e materiali. Per introdursi, dopo aver scardinato e sollevato la serranda, hanno forzato la porta di accesso. Una volta dentro hanno portato via i contanti presenti all’interno del registratore di cassa e altro denaro tenuto come fondo cassa. Nella speranza di rinvenire altri contanti hanno anche aperto una porta interna per l’accesso al magazzino senza apparentemente portare via nulla. Poi la fuga dal punto vendita sabino senza lasciare tracce.